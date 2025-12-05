Городовой / Город / Новогодний сюрприз: в России набор для «Оливье» за год подорожал всего на 2%
Новогодний сюрприз: в России набор для «Оливье» за год подорожал всего на 2%

Опубликовано: 5 декабря 2025 14:30
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru

Средняя стоимость одного новогоднего салата в этом году составляет 363 рубля.

Стоимость набора продуктов для традиционного салата «Оливье», рассчитанного на четырех человек, за прошедший год в крупнейших сетевых магазинах увеличилась на 2,1%, достигнув 363 рублей. Такие данные приводит пресс-служба Ассоциации компаний омниканальной и розничной торговли, сообщает ТАСС.

В эту сумму входят только основные компоненты: картофель, маринованные огурцы, яйца, варёная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

При анализе было использовано ценообразование на наиболее доступные товары. Эксперты отмечают, что плавное подорожание удалось сдержать благодаря снижению цен на сезонные овощи и некоторые другие ингредиенты.

За последние 12 месяцев картофель стал дешевле на 31%, лук снизился в цене на 22%, морковь подешевела на 19%.

Кроме того, яйца за год стали доступнее на 14%, а майонез — на 13%. Вместе с тем некоторые продукты стали стоить дороже. Консервированный горошек подорожал на 22%, маринованные огурцы — на 14%, варёная колбаса — на 2%.

Сравнивая с общей ситуацией по стране, можно отметить существенную разницу в стоимости. По данным Росстата, средняя цена набора ингредиентов на то же количество салата составляет 618 рублей. Это на 41% превышает сумму, которую тратят покупатели крупных торговых сетей.

Минимальная стоимость упаковки варёной колбасы весом 300 грамм в сетевых магазинах составляет 77 рублей. Это на 55% ниже средней цены аналогичной продукции в различных форматах торговли.

Банка маринованных огурцов стоит минимум 132 рубля — что на 34% дешевле в сравнении со средним уровнем по стране.

Автор:
Юлия Аликова
Город
