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Беру готовое тесто – готовлю турецкое блюдо «Пиде»: лучше восточных лепешек и итальянской пиццы

Опубликовано: 19 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру готовое тесто – готовлю турецкое блюдо «Пиде»: лучше восточных лепешек и итальянской пиццы
Беру готовое тесто – готовлю турецкое блюдо «Пиде»: лучше восточных лепешек и итальянской пиццы
Городовой ру
Вкусное блюдо турецкой кухни

Пиде занимает лидирующие позиции среди популярных блюд турецкой кухни. Его отличие от других восточных лепешек заключается в исключительно тонком и легком тесте.

Процесс приготовления блюда достаточно прост. Оно может служить превосходной альтернативе пицце, поскольку его вкусовые качества не уступают итальянскому аналогу.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш — 500 гр;
  • слоеное дрожжевое тесто — 500 гр;
  • болгарский перец — 1 шт;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • помидор — 1 шт;
  • соль — по вкусу;
  • сыр — 200 гр;
  • яйцо куриное — 1 шт.

Процесс приготовления

Предварительно разморозьте тесто. Фарш поместите в миску. Мелко нарежьте лук, перец и помидор. Полученную массу посолите и тщательно перемешайте.

Тесто разделите на средние квадраты, раскатайте их до тонкого состояния, вытягивая в длину. Загните и защипните края с узких сторон, а бортики подогните.

Выложите заготовку на противень, смажьте края яйцом. Выпекайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов Цельсия в течение 10 минут. Затем извлеките, посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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