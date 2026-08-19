Беру готовое тесто – готовлю турецкое блюдо «Пиде»: лучше восточных лепешек и итальянской пиццы

Пиде занимает лидирующие позиции среди популярных блюд турецкой кухни. Его отличие от других восточных лепешек заключается в исключительно тонком и легком тесте.
Процесс приготовления блюда достаточно прост. Оно может служить превосходной альтернативе пицце, поскольку его вкусовые качества не уступают итальянскому аналогу.
Ингредиенты:
- Куриный фарш — 500 гр;
- слоеное дрожжевое тесто — 500 гр;
- болгарский перец — 1 шт;
- лук репчатый — 1 шт;
- помидор — 1 шт;
- соль — по вкусу;
- сыр — 200 гр;
- яйцо куриное — 1 шт.
Процесс приготовления
Предварительно разморозьте тесто. Фарш поместите в миску. Мелко нарежьте лук, перец и помидор. Полученную массу посолите и тщательно перемешайте.
Тесто разделите на средние квадраты, раскатайте их до тонкого состояния, вытягивая в длину. Загните и защипните края с узких сторон, а бортики подогните.
Выложите заготовку на противень, смажьте края яйцом. Выпекайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов Цельсия в течение 10 минут. Затем извлеките, посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут.
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