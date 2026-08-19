Россию накроет необычное бабье лето: синоптики раскрыли сюрпризы сентября

Где и когда можно рассчитывать на возвращение лета и как подстроиться под капризную погоду

Бабье лето в 2026 году обещает быть неровным: в одних местах тепло задержится надолго, в других продержится считаные дни. Синоптики не ждут классического долгого затишья — скорее череды тёплых окон между дождями и похолоданиями.

Прогноз по регионам: где будет теплее

В Москве и Подмосковье ждут не сплошной полосы тепла, а 2–3 коротких волн потепления — между ними вернутся дожди и прохлада. В Санкт‑Петербурге комфортное окно может оказаться совсем небольшим: высокая влажность и циклоны быстро приносят осадки.

На юге тепло способно держаться до начала октября, днём до +28 градусов, а на побережье ещё и купаться. На Урале и в Поволжье сентябрь даст перепады: днём до +22, но стабильность зависит от западных циклонов.

В Сибири бабье лето может быть короче обычного — с ночными заморозками даже в тёплые дни.

На Дальнем Востоке потепление нередко приходит только к середине октября и из‑за дождей бывает почти незаметным.

Практические советы на период бабьего лета

Не откладывайте сезонные работы: ориентируйтесь на короткие сухие окна — их лучше использовать для уборки сада, обрезки и мульчирования.

Держите под рукой лёгкую непромокаемую одежду: резкие смены погоды — обычное дело, зонт лучше не убирать до октября.

Планируйте прогулки и выезды на природу на середину дня: именно в это время чаще всего фиксируется максимум тепла, а утром и вечером уже ощутимо холодает.

Короткий итог

Бабье лето‑2026 будет фрагментарным и сильно различаться по регионам: от продолжительного на юге до короткого и неустойчивого в Сибири и на Северо‑Западе.

Лучше не рассчитывать на долгий сухой период, а использовать каждый тёплый день с пользой. Такой подход поможет и дела успеть сделать, и погодой насладиться.

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