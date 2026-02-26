Городовой / Город / Герои Петербурга поймали малыша с 10-го этажа: их ждёт премия
Герои Петербурга поймали малыша с 10-го этажа: их ждёт премия

Опубликовано: 26 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Ребенка оперативно доставили в медучреждение.

Жителей Петербурга, поймавших двухлетнего малыша, выпавшего из окна, наградят премией имени Тиграна Кеосаяна. Об этом написала в своём Telegram-канале Маргарита Симоньян.

«Коллектив, найдите тех, кто поймал ребенка, пожалуйста. Их тоже ждет премия имени моего мужа», — отметила она в сообщении.

25 февраля прохожие увидели в доме на Богатырском проспекте на 10-м этаже, как ребенок пытается открыть окно. Без присмотра взрослых он забрался на подоконник, поскользнулся и полетел вниз.

Свидетели мгновенно организовали спасение — растянули верхнюю одежду как сеть, чтобы поймать его. После падения в импровизированное покрывало послышался плач ребёнка.

Очевидцы сразу отвезли малыша на осмотр в медпункт того же дома.

Ранее двориник поймал ребенка, который вылетел из окна. Его также наградили за спасение мальчика.

Автор:
Юлия Аликова
Город
