Герои Петербурга поймали малыша с 10-го этажа: их ждёт премия

Жителей Петербурга, поймавших двухлетнего малыша, выпавшего из окна, наградят премией имени Тиграна Кеосаяна. Об этом написала в своём Telegram-канале Маргарита Симоньян.
«Коллектив, найдите тех, кто поймал ребенка, пожалуйста. Их тоже ждет премия имени моего мужа», — отметила она в сообщении.
25 февраля прохожие увидели в доме на Богатырском проспекте на 10-м этаже, как ребенок пытается открыть окно. Без присмотра взрослых он забрался на подоконник, поскользнулся и полетел вниз.
Свидетели мгновенно организовали спасение — растянули верхнюю одежду как сеть, чтобы поймать его. После падения в импровизированное покрывало послышался плач ребёнка.
Очевидцы сразу отвезли малыша на осмотр в медпункт того же дома.
Ранее двориник поймал ребенка, который вылетел из окна. Его также наградили за спасение мальчика.