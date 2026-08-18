Канье Уэст едет в Петербург: что будет с ценами на жилье и как не переплатить

Американский рэпер Канье Уэст официально выступит в России. Шоу пройдет 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».
Фанатам уже пора готовиться к поездке. И дело не только в билетах, но и в поиске жилья.
Аналитик "Циан" Алексей Попов поделился с ТАСС мнением, что произойдет с ценами на посуточную аренду и когда лучше бронировать квартиру.
Что будет с ценами на посуточную аренду?
Шоу такого масштаба всегда встряхивают рынок. Обычно из-за приезда мировых звезд цены на жилье взлетают на 25–30%.
Сейчас средние расценки в Петербурге на октябрь выглядят так:
- Однокомнатная квартира — чуть больше 5 000 рублей в сутки.
- Двухкомнатная квартира — около 8 000 рублей в сутки.
Эксперты считают, что часть хозяев поднимет базовые ценники на 10–15%. Но так поступят далеко не все.
Почему жесткого дефицита не будет?
Главный плюс для зрителей — время проведения концерта. Октябрь в Петербурге считается низким сезоном. Туристов в городе меньше, поэтому свободных квартир сейчас очень много.
Есть и другие причины не паковать валидол:
- Большой выбор. В Петербурге огромный гостиничный фонд. Места хватит всем.
- Соседям отель не нужен. Многие фанаты из близлежащих городов приедут на своих машинах. Они уедут домой сразу после концерта.
- Элитное жилье не подорожает. Дорогие квартиры сдают только вдогулую. А состоятельные гости просто забронируют номера в хороших отелях.
Где искать квартиру и когда бронировать?
Самый высокий спрос ожидается в районах рядом с «Газпром-Ареной». В первую очередь разбирать жилье будут возле станций метро «Зенит», «Беговая» и «Крестовский остров».
Сейчас ценники на октябрь еще не успели взлететь. Рынок реагирует со задержкой. Но чем ближе даты концерта, тем быстрее с сайтов улетят недорогие варианты.
Главный совет для поездки
Если вы точно решили ехать на концерт, бронируйте жилье прямо сейчас. Пока большинство хозяев квартир не сориентировались в датах, у вас есть шанс урвать отличный вариант по стандартной низкой цене.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готовится к приезду Канье Уэста.