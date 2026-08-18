Канье Уэст едет в Петербург: что будет с ценами на жилье и как не переплатить

Слухи о концерте звезды распространялись уже давно.

Американский рэпер Канье Уэст официально выступит в России. Шоу пройдет 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Фанатам уже пора готовиться к поездке. И дело не только в билетах, но и в поиске жилья.

Аналитик "Циан" Алексей Попов поделился с ТАСС мнением, что произойдет с ценами на посуточную аренду и когда лучше бронировать квартиру.

Что будет с ценами на посуточную аренду?

Шоу такого масштаба всегда встряхивают рынок. Обычно из-за приезда мировых звезд цены на жилье взлетают на 25–30%.

Сейчас средние расценки в Петербурге на октябрь выглядят так:

Однокомнатная квартира — чуть больше 5 000 рублей в сутки.

— чуть больше 5 000 рублей в сутки. Двухкомнатная квартира — около 8 000 рублей в сутки.

Эксперты считают, что часть хозяев поднимет базовые ценники на 10–15%. Но так поступят далеко не все.

Почему жесткого дефицита не будет?

Главный плюс для зрителей — время проведения концерта. Октябрь в Петербурге считается низким сезоном. Туристов в городе меньше, поэтому свободных квартир сейчас очень много.

Есть и другие причины не паковать валидол:

Большой выбор. В Петербурге огромный гостиничный фонд. Места хватит всем.

В Петербурге огромный гостиничный фонд. Места хватит всем. Соседям отель не нужен. Многие фанаты из близлежащих городов приедут на своих машинах. Они уедут домой сразу после концерта.

Многие фанаты из близлежащих городов приедут на своих машинах. Они уедут домой сразу после концерта. Элитное жилье не подорожает. Дорогие квартиры сдают только вдогулую. А состоятельные гости просто забронируют номера в хороших отелях.

Где искать квартиру и когда бронировать?

Самый высокий спрос ожидается в районах рядом с «Газпром-Ареной». В первую очередь разбирать жилье будут возле станций метро «Зенит», «Беговая» и «Крестовский остров».

Сейчас ценники на октябрь еще не успели взлететь. Рынок реагирует со задержкой. Но чем ближе даты концерта, тем быстрее с сайтов улетят недорогие варианты.

Главный совет для поездки

Если вы точно решили ехать на концерт, бронируйте жилье прямо сейчас. Пока большинство хозяев квартир не сориентировались в датах, у вас есть шанс урвать отличный вариант по стандартной низкой цене.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готовится к приезду Канье Уэста.