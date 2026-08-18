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Канье Уэст едет в Петербург: что будет с ценами на жилье и как не переплатить

Опубликовано: 18 августа 2026 10:10
 Проверено редакцией
Канье Уэст едет в Петербург: что будет с ценами на жилье и как не переплатить
Канье Уэст едет в Петербург: что будет с ценами на жилье и как не переплатить
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Слухи о концерте звезды распространялись уже давно. 

Американский рэпер Канье Уэст официально выступит в России. Шоу пройдет 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Фанатам уже пора готовиться к поездке. И дело не только в билетах, но и в поиске жилья.

Аналитик "Циан" Алексей Попов поделился с ТАСС мнением, что произойдет с ценами на посуточную аренду и когда лучше бронировать квартиру.

Что будет с ценами на посуточную аренду?

Шоу такого масштаба всегда встряхивают рынок. Обычно из-за приезда мировых звезд цены на жилье взлетают на 25–30%.

Сейчас средние расценки в Петербурге на октябрь выглядят так:

  • Однокомнатная квартира — чуть больше 5 000 рублей в сутки.
  • Двухкомнатная квартира — около 8 000 рублей в сутки.

Эксперты считают, что часть хозяев поднимет базовые ценники на 10–15%. Но так поступят далеко не все.

Почему жесткого дефицита не будет?

Главный плюс для зрителей — время проведения концерта. Октябрь в Петербурге считается низким сезоном. Туристов в городе меньше, поэтому свободных квартир сейчас очень много.

Есть и другие причины не паковать валидол:

  • Большой выбор. В Петербурге огромный гостиничный фонд. Места хватит всем.
  • Соседям отель не нужен. Многие фанаты из близлежащих городов приедут на своих машинах. Они уедут домой сразу после концерта.
  • Элитное жилье не подорожает. Дорогие квартиры сдают только вдогулую. А состоятельные гости просто забронируют номера в хороших отелях.

Где искать квартиру и когда бронировать?

Самый высокий спрос ожидается в районах рядом с «Газпром-Ареной». В первую очередь разбирать жилье будут возле станций метро «Зенит», «Беговая» и «Крестовский остров».

Сейчас ценники на октябрь еще не успели взлететь. Рынок реагирует со задержкой. Но чем ближе даты концерта, тем быстрее с сайтов улетят недорогие варианты.

Главный совет для поездки

Если вы точно решили ехать на концерт, бронируйте жилье прямо сейчас. Пока большинство хозяев квартир не сориентировались в датах, у вас есть шанс урвать отличный вариант по стандартной низкой цене.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готовится к приезду Канье Уэста.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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