Студия за 3,82 млн и ремонт за свой счёт: как меняется рынок новостроек Петербурга

Квартир с отделкой в Петербурге стало меньше.

В новостройках Санкт-Петербурга становится меньше квартир с чистовой отделкой. За три месяца их число сократилось почти на 20%, пишет "Вечерний Петербург" со ссылкой на экспертов крупных агентств недвижимости.

Что происходит на рынке

Еще весной в продаже было 13,9 тыс. квартир с отделкой, а сейчас осталось 11,2 тыс. При этом общий объём квартир в продаже просел только на 4%, так что именно сегмент готовых к заселению вариантов теряет позиции быстрее рынка в целом.

По данным каталога новостроек с отделкой, в городе и Ленобласти сейчас предлагается сотни жилых комплексов с таким форматом, но разброс по цене заметный: от относительно доступных студий до более дорогих вариантов в новых проектах.

Это подтверждает, что квартиры с отделкой по-прежнему есть на рынке, но их доля постепенно меняется.

Где дешевле всего

Самое дешёвое жильё с чистовой отделкой сейчас продаётся в Полюстрово за 3,82 млн руб. Это студия площадью 20,4 кв. м.

Самый доступный вариант без отделки находится в Колпино и стоит 3,02 млн руб. за студию площадью 20,05 кв. м.

На практике это показывает простой выбор: либо платить больше за готовность въехать сразу, либо брать более дешёвый вариант и потом вкладываться в ремонт.

Почему это важно

Эксперт Георгий Патанин рассказал изданию, что квартира с отделкой раньше считалась почти стандартом массового сегмента, а теперь ситуация разворачивается в обратную сторону.

Всё чаще покупатели получают жильё без отделки и вынуждены сами делать ремонт после сделки.

Это означает дополнительные траты, сдвиг сроков переезда и отказ от привычного сценария, когда после получения ключей можно сразу жить в новой квартире.

Если доля квартир без отделки продолжит расти, такой компромисс станет обычным для всё большего числа покупателей.

Что это значит для покупателя

Для тех, кто выбирает новостройку сейчас, главный вопрос уже не только в цене за квадратный метр. Важно сразу считать и будущий ремонт, и время до заселения.

Если квартира нужна «под ключ», рынок таких предложений пока есть, но выбор становится уже. Если бюджет ограничен, квартиры без отделки выглядят дешевле на витрине, но итоговая сумма почти всегда вырастает после ремонта.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург удержался в лидерах большой стройки — 2025.