Квартирные парадоксы: как Петербург удержался в лидерах большой стройки — 2025

За год в Северной столице сдали почти 2,7 млн квадратных метров жилья.

В 2025 году Россия поставила очередной рекорд — ввели более 108 миллионов «квадратов» жилья. Но если присмотреться, картина в городах очень разная.

Где-то краны не умолкают, а где-то стройка превратилась в экзотику.

Петербург: берем не скоростью, а объемом

Северная столица стабильно держится в тройке лидеров по общему количеству новых квартир, сообщает РИА Новости, ссылаясь на аналитиков.

За год в городе сдали почти 2,69 млн квадратных метров. Больше только в Москве и Краснодаре. Но есть нюанс: темпы роста в Петербурге почти замерли — всего +0,8% за год.

Интересно, что многие петербуржцы де-факто живут в Ленобласти (Мурино, Кудрово), которые формально в статистику Петербурга не попадают. Если сложить город и область, цифры были бы куда внушительнее.

Лидеры-сюрпризы: частный сектор и южный рай

Первое место в рейтинге неожиданно занял Кызыл. На каждого жителя там построили по 2,35 кв. метра.

Краснодар и Тюмень дышат в спину. Краснодар вообще уникален: там годами строят по 2 метра на человека. Город растет как на дрожжах, притягивая людей со всей страны климатом и относительно доступными (до недавнего времени) ценами.

Квартирные полюса: где тесно, а где просторно

В Анапе на каждого жителя приходится по 51 квадратному метру. Это абсолютный рекорд. Город превращается в сплошной жилой массив для отдыха и инвестиций.

На другом конце списка — северные и дальневосточные города.

Мурманск: за год ввели всего 8 тысяч «квадратов». Это меньше 0,03 метра на человека. Грубо говоря, на каждого жителя пришелся кусочек пола размером с телефон.

за год ввели всего 8 тысяч «квадратов». Это меньше 0,03 метра на человека. Грубо говоря, на каждого жителя пришелся кусочек пола размером с телефон. Петропавловск-Камчатский: падение объемов стройки составило 55%.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург за год избавился от бюджетных квартир.