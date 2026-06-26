Ни первого этажа, ни близости к метро: как Петербург за год избавился от бюджетных квартир

Время недорогих квартир прошло.

Купить квартиру в Петербурге и раньше было непросто, но сейчас рынок буквально «высыхает». С прилавков исчезают даже те варианты, которые раньше считались сомнительными или компромиссными.

Первые этажи уходят в прошлое

Раньше первый этаж был спасением для тех, чей бюджет ограничен, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на эксперта по недвижимости Константина Анохина.

Но за последний год таких предложений стало на треть меньше. Сейчас в продаже чуть больше 1200 таких квартир.

Особенно быстро разбирают «однушки» и «двушки». Почему? Всё просто: это самый доступный входной билет в город.

Самый дешевый вариант в Красном Селе сейчас стоит около 2,85 млн рублей за крохотную студию. Но за пределами окраин цены совсем другие.

Битва за близость к метро

Если вы хотите жить в 10 минутах ходьбы от метро, приготовьтесь к дефициту. За два года количество таких квартир на «вторичке» сократилось почти вдвое, сообщает издание.

Раньше выбор был из 5,5 тысяч объектов, а теперь их едва набирается 3 тысячи. Цены тоже не стоят на месте. Судите сами:

Осень 2025 года: минимальный ценник у метро — 4 млн рублей.

Сейчас: меньше чем с 6,5 млн рублей к метро лучше не подходить.

И за эти деньги вам, скорее всего, предложат «бабушкин ремонт» в старой советской панели.

Что это значит для обычного покупателя?

Петербург перестает быть городом «компромиссов». Раньше можно было смириться с первым этажом или старым домом, но сэкономить. Теперь даже за эти варианты приходится бороться.

Выбор становится максимально жестким. Либо вы переплачиваете за локацию и живете в старом фонде без ремонта, либо уезжаете в глубокое закадье, где метро нет и не предвидится. Время «дешево и сердито» официально закончилось.

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