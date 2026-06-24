Эркеры, башенки и мансарда у Исаакия: сколько стоит жизнь там, где гостила Екатерина II

Мечта многих — проснуться не в бетонной коробке, а в комнате, где когда-то пили чай графы или останавливались императрицы.

На рынке недвижимости появилась подборка квартир в самых старых домах России. РИА Новости изучили исследование "Домклик" и поняли: если вы ищете настоящую атмосферу, все дороги ведут в Петербург.

Петербургский шик: дом барона Корфа

Главный лот для ценителей Северной столицы — огромная «трешка» площадью 187 квадратных метров. Она находится в самом сердце города, у Исаакиевского собора. Это дом Корфа на Малой Морской.

Здание — настоящий памятник архитектуры. Его основа заложена еще в XVIII веке. За 59 миллионов рублей вы получаете не просто мансарду, а статус.

Окна выходят на исторический центр, потолки высокие, а стены помнят времена, когда Петербург был столицей империи.

В чем фишка?

Дом Корфа — это часть «Золотого треугольника». Жить здесь — значит быть в эпицентре культурной жизни.

Но будьте готовы: статус объекта культурного наследия — это не только гордость, но и строгие правила по ремонту. Даже окно просто так не поменяешь.

Соседи из Выборга: жилье для тех, кто любит постарше

Если 59 миллионов — это много, можно присмотреться к Выборгу. Там продают квартиру в самом старом жилом доме из всей подборки. Это знаменитый «дом Веркута», построенный в 1650 году.

За 25 миллионов вы получите жилье, где когда-то принимали Екатерину II. Снаружи — башенки, эркеры и старинный декор. Внутри — 120 «квадратов» истории.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет сбежать из мегаполиса в атмосферу средневековой Европы.

Москва бьет рекорды (по ценам, конечно)

Столица, как всегда, играет по-крупному. В Москве нашли самую дорогую квартиру — 195 миллионов рублей. Это двухуровневое жилье в доме Якунчиковых.

Раньше здесь была усадьба XVIII века, а потом доходный дом. За баснословные деньги покупатель получает 193 квадратных метра в Среднем Кисловском переулке.

Это вариант для тех, кому важно быть в паре шагов от Кремля и жить в доме, перестроенном знаменитыми архитекторами.

Что в регионах?

Другие города тоже не отстают, предлагая свои уникальные «фишки»:

Казань: за 21,5 млн можно купить квартиру в «доме-колодце». Для Питера это норма, а для Казани — редкий эксклюзив.

за 21,5 млн можно купить квартиру в «доме-колодце». Для Питера это норма, а для Казани — редкий эксклюзив. Нижний Новгород: здесь за 65 млн продают огромную квартиру (322 кв. м) в доходном доме 1917 года. Места хватит на очень большую семью.

здесь за 65 млн продают огромную квартиру (322 кв. м) в доходном доме 1917 года. Места хватит на очень большую семью. Ростов-на-Дону: уютная квартира за 15,1 млн в доме, где жил писатель Александр Бахарев.

уютная квартира за 15,1 млн в доме, где жил писатель Александр Бахарев. Калининград: самый бюджетный вариант — 10,8 млн за «однушку» в здании бывшего прусского приюта 1904 года. Немецкая архитектура и кирпичные стены прилагаются.

Стоит ли оно того?

Покупка квартиры в историческом доме — это всегда лотерея. С одной стороны, вы получаете уникальную планировку, толстые кирпичные стены (тишина гарантирована!) и особую энергетику.

С другой — в старом фонде часто «уставшие» коммуникации и сложности с парковкой. Но для тех, кто влюблен в Петербург или архитектуру прошлых веков, эти минусы меркнут перед возможностью коснуться истории рукой.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько денег дадут на квартиру в Петербурге за первого, второго и третьего ребенка.