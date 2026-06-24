Петербургский стандарт-2026: сколько денег дадут на квартиру за первого, второго и третьего ребенка

Покупка квартиры для большой семьи — это всегда задачка со звездочкой. Цены на жилье растут, а лимитов по льготным программам часто не хватает на просторную «трешку».
Но, похоже, правила игры скоро изменятся. Правительство готовит обновление «Семейной ипотеки», которое привяжет размер кредита к количеству детей.
Лимиты вырастут: сколько дадут денег?
Главная новость — теперь сумма кредита будет зависеть от того, сколько у вас детей. Чем больше семья, тем больше денег выделит банк под низкий процент, пишут "Известия".
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти:
- Один ребенок — до 12 млн рублей.
- Двое детей — до 15 млн рублей.
- Трое и более детей — до 18 млн рублей.
В остальных регионах России:
- Один ребенок — до 6 млн рублей.
- Двое детей — до 8 млн рублей.
- Трое и более детей — до 10 млн рублей.
Цена квартиры может быть выше лимита
Важно понимать: 18 миллионов — это не предел стоимости жилья, а только максимальная сумма самого кредита. Остальное вы доплачиваете сами в качестве первого взноса.
Например, если у вас трое детей и вы покупаете квартиру в Москве, имея на руках 5–6 миллионов рублей, вы сможете замахнуться на жилье стоимостью около 23–24 млн рублей.
Почему это важно сейчас?
На данный момент условия программы более жесткие. Сейчас (до этих изменений) лимит по всей стране составляет 6 млн рублей, и только в столичных регионах — 12 млн.
При нынешних ценах на квадратный метр этих денег часто не хватает даже на стандартную двухкомнатную квартиру, не говоря уже о жилье для многодетных.
Новые правила должны решить эту проблему. Государство хочет, чтобы люди не боялись заводить второго и третьего ребенка из-за тесноты.
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