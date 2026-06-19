Секреты дома №108: на Невский возвращают каменных малышей и редкие деревянные ворота

Невский проспект, 108 — адрес, знакомый многим поколениям петербуржцев. Кто-то бегал сюда в кинотеатр «Нева», кто-то просто любовался старинным фасадом по пути к площади Восстания.
Сейчас здание спрятано за строительными лесами: реставраторы возвращают бывшему доходному дому Иванова его исторический лоск.
Почему этот дом особенный?
Здание приобрело свой вид в 1862 году благодаря архитектору Августу Ланге. Он спроектировал его в стиле эклектики. Это значит, что на фасаде смешано сразу несколько направлений.
Дом вошел в историю не только архитектурой. В 1906 году здесь находилась «явочная квартира» большевиков, куда тайно заглядывал Владимир Ленин.
А ещё здесь жил писатель Константин Станюкович, известный своими морскими рассказами.
Деревянные ворота — редкая находка
Главная «фишка» дома — уникальные деревянные ворота. Для парадного Невского проспекта, где почти везде стоит кованое железо, это настоящая редкость, пишет Смольный.
Сейчас ворота сняли и увезли в мастерскую. Реставраторы разбирают их буквально по кусочкам, очищают от старой краски и восстанавливают утраченную резьбу. Скоро они вернутся на место и будут выглядеть точно так же, как 160 лет назад.
Ювелирная работа над декором
Фасад дома — это огромная площадь, более 3000 квадратных метров. Но реставрация — это не просто «покрасить стены». Мастера восстанавливают мелкие детали по старым чертежам:
- Путти — очаровательные фигурки маленьких детей, которые держат декоративный герб (картуш).
- Растительный орнамент — затейливые узоры из листьев и цветов.
- Сандрики — нарядные карнизы над окнами.
Интересно, что современные технологии здесь сочетаются с ручным трудом. Сначала мастера делают шаблоны, но финальную доводку каждой детали выполняют вручную, чтобы сохранить «живой» почерк автора.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Царском Селе завершили уникальную реставрацию.