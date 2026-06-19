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Секреты дома №108: на Невский возвращают каменных малышей и редкие деревянные ворота

Опубликовано: 19 июня 2026 14:16
 Проверено редакцией
Секреты дома №108: на Невский возвращают каменных малышей и редкие деревянные ворота
Секреты дома №108: на Невский возвращают каменных малышей и редкие деревянные ворота
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Уникальной деталью внешнего убранства дома служат деревянные ворота.

Невский проспект, 108 — адрес, знакомый многим поколениям петербуржцев. Кто-то бегал сюда в кинотеатр «Нева», кто-то просто любовался старинным фасадом по пути к площади Восстания.

Сейчас здание спрятано за строительными лесами: реставраторы возвращают бывшему доходному дому Иванова его исторический лоск.

Почему этот дом особенный?

Здание приобрело свой вид в 1862 году благодаря архитектору Августу Ланге. Он спроектировал его в стиле эклектики. Это значит, что на фасаде смешано сразу несколько направлений.

Дом вошел в историю не только архитектурой. В 1906 году здесь находилась «явочная квартира» большевиков, куда тайно заглядывал Владимир Ленин.

А ещё здесь жил писатель Константин Станюкович, известный своими морскими рассказами.

Деревянные ворота — редкая находка

Главная «фишка» дома — уникальные деревянные ворота. Для парадного Невского проспекта, где почти везде стоит кованое железо, это настоящая редкость, пишет Смольный.

Сейчас ворота сняли и увезли в мастерскую. Реставраторы разбирают их буквально по кусочкам, очищают от старой краски и восстанавливают утраченную резьбу. Скоро они вернутся на место и будут выглядеть точно так же, как 160 лет назад.

Ювелирная работа над декором

Фасад дома — это огромная площадь, более 3000 квадратных метров. Но реставрация — это не просто «покрасить стены». Мастера восстанавливают мелкие детали по старым чертежам:

  • Путти — очаровательные фигурки маленьких детей, которые держат декоративный герб (картуш).
  • Растительный орнамент — затейливые узоры из листьев и цветов.
  • Сандрики — нарядные карнизы над окнами.

Интересно, что современные технологии здесь сочетаются с ручным трудом. Сначала мастера делают шаблоны, но финальную доводку каждой детали выполняют вручную, чтобы сохранить «живой» почерк автора.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Царском Селе завершили уникальную реставрацию.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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