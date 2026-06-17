Тайны старых плотин: в Царском Селе завершили уникальную реставрацию

Специалисты не могли использовать современную технику.

В Екатерининском парке закончили большое и важное дело. Здесь впервые за последние 60 лет привели в порядок старинные плотины на Верхних прудах, сообщает Собака.ру со ссылкой на музей-заповедник "Царское Село".

Это не просто «ремонт забора», а спасение инженерного шедевра XVIII века, который скрыт от глаз обычного туриста.

Зачем прудам нужны плотины?

Всё началось в 1770-х годах. Тогда по указу Екатерины II создавали пейзажную часть парка. Военный инженер Иван Герард придумал хитрую систему прудов.

Зачем? Всё просто: ландшафт здесь неровный. Если бы воду не сдерживали плотины, она бы просто стекала вниз по склону к Большому пруду.

Со временем поток прорыл бы глубокую канаву, а сами Верхние пруды превратились бы в грязные лужи и высохли. Плотины — это «замки», которые держат уровень воды и сохраняют красоту парка.

Сюрпризы под слоем земли

Реставрация длилась больше года. Когда рабочие начали снимать грунт, их ждал сюрприз. Под землей нашлись подлинные детали XVIII века, о которых никто не знал.

Старые чертежи не всегда точны, поэтому проект пришлось менять прямо на ходу, чтобы сохранить историческую правду.

Труд почти вручную

Самым сложным оказалось то, что к плотинам нельзя подогнать современную технику. Места слишком мало, а почва капризная. Поэтому реставраторы работали почти как в старину.

Для огромных гранитных блоков специально собрали уникальный подъемник. Мастера вручную чистили кладку, укрепляли берега и выкладывали дно камнем. Кроме того, со дна подняли тонны ила, который копился десятилетиями.

Музей потратил на эти работы свои собственные деньги, не дожидаясь помощи из бюджета. И результат того стоит.

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