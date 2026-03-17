Поселок на краю света: как живет место, забытое Богом – суровая красота Белого моря

Жизнь в поселке Рабочеостровск

На севере Карелии, среди суровых скал и бескрайних вод, затерялся маленький поселок Рабочеостровск. Со стороны он может показаться мрачным и неприветливым, но именно отсюда открываются ворота к одной из главных святынь русского Севера - Соловецким островам.

Единственный отель в поселке

Гостиничный комплекс «Причал» является единственным вариантом для ночлега. На фоне окружающих построек он выглядит настоящим оазисом.

Варианты размещения здесь найдутся на любой вкус и кошелек - от бюджетных вариантов за 1600 рублей в сутки до более комфортабельных апартаментов. Территория комплекса ухоженная, на ней расположено несколько симпатичных новых деревянных коттеджей.

Прогулка к причалу

От отеля до берега Белого моря и главного причала около 200 м. Это место, откуда стартуют катера на Соловки, оставляет двойственное впечатление.

С одной стороны, разруха и полное отсутствие обустроенных зон для отдыха, но с другой - невероятные виды на морские просторы. Кажется, что находишься на краю земли. Кроме того, именно здесь можно увидеть, как цветут белые каллы в естественной среде.

Памятники и святыни

Рабочеостровск является подворьем Соловецкого монастыря, поэтому здесь есть два действующих храма. Рядом с причалом находится небольшая деревянная часовня Николая Чудотворца, а в глубине поселка расположена церковь Троицы Живоначальной.

Рабочеостровск сложно назвать простым захолустьем. Это самобытный и фотогеничный уголок земли, который точно запомнится каждому, кто сюда доберется, сообщает lorrichek_travel.

