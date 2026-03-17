Почему на Востоке не едят свинину, а баранину обожают - причины удивят даже историков

Почему баранина стала основным мясом у мусульман

Многие думают, что мусульмане не едят свинину просто потому, что так велел пророк. На самом деле у этого запрета есть другие причины, связанные с выживанием в жарком климате, отмечает автор канала "Живая Средняя Азия".

Ислам запрещает есть не только свинью, а вообще хищников и всеядных животных. Если животное ест падаль или плоть, оно становится рассадником паразитов и болезней. Свинья как раз всеядна, к тому же ее мясо в жару портится за считанные часы.

Проще было ввести полный запрет, чем объяснять каждому, почему у него живот болит. Это вопрос гигиены и безопасности, а не просто прихоть.

Есть и бытовая причина. Ислам зародился среди кочевников-арабов, а свинья - худшее животное для кочевой жизни. Чтобы прокормить свинью, нужны леса и огороды. А кочевнику, который сегодня здесь, а завтра там, просто нечем ее кормить и негде держать.

Почему же тогда любят баранину?

Баран идеально подходит для степей и пустынь. У него крепкие копыта, он может проходить сотни километров во время перекочевок.

Животное ест скудную траву, которую корова даже нюхать не станет. Овцы быстро размножаются и растут, а их шерсть дает кочевнику и одежду, и товар для обмена. Барана хватит, чтобы накормить одну большую семью за один вечер.

