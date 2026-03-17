Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее

Ошибки при выращивании свеклы, которые мешают урожаю

Многие дачники жалуются, что свекла на грядках растет плохо или не растет совсем. Причин обычно немного, и все они легко устраняются. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала об основных ошибках.

Сорняки и загущенные посадки

В самом начале роста свекле нужна свобода. Сорняки с их мощными корнями быстро заглушают всходы, отбирая у них питание и место. Поэтому прополку проводят обязательно и своевременно.

Когда ростки сидят слишком близко, они начинают конкурировать за свет и еду. В итоге оба растения получаются хилыми, а корнеплоды мелкими или кривыми.

"Прореживание решает эту задачу. Лишние росточки можно не выбрасывать, а пересадить на другую грядку - они отлично приживаются", - сообщила агроном.

Неподходящая почва

Свекла очень чувствительна к кислотности грунта. На кислой земле она просто отказывается расти, потому что не может усваивать азот и другие элементы.

Если не знаете кислотность своей почвы, обратите внимание на сорняки: хвощ и щавель растут там, где земля кислая. Исправить ситуацию помогает древесная зола - ее вносят при посадке или рассыпают по грядке.

Также свекла не любит тяжелую глинистую землю. В плотном грунте корнеплоду трудно развиваться, он вырастает мелким и деревянистым.

Перед посадкой добавьте песок, перегной или компост, чтобы сделать почву рыхлой и питательной.

Недостаток света

Свекла - культура светолюбивая. В густой тени от забора или деревьев она расти не будет. Без солнца не идет фотосинтез. Но легкая полутень или рассеянный свет в течение дня допустимы.

"Если учесть эти три момента, свекла обязательно порадует урожаем", - подчеркнула Давыдова.

Ранее портал "Городовой" сообщал о сортах клубники из СССР, которые не подводят никогда.