Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же

Зачем пилотам разные обеды в полете

Пассажиры обычно ждут обеденной тележки с вопросом «курица или рыба». Но мало кто задумывается, что подают тем двоим за закрытой дверью кабины.

Оказывается, питание экипажа - это строгая система безопасности, где каждое правило имеет смысл.

Почему пилоты не едят пассажирскую еду

Для летчиков готовят отдельные рационы с усиленным контролем качества. Даже самые изысканные блюда из бизнес-класса им недоступны.

Причина проста: массовое отравление пассажиров. Это чрезвычайное происшествие, но отравление экипажа грозит катастрофой.

Поэтому еда для пилотов проходит особую проверку и часто состоит из продуктов минимальной обработки, чтобы исключить любые риски.

Разное меню

Самое строгое правило авиации: командир и его помощник не могут есть одинаковую пищу.

Если один взял мясо, второй обязан выбрать рыбу или вегетарианское блюдо. Если одно из блюд окажется несвежим, в строю останется хотя бы один здоровый пилот, способный посадить самолет.

Едят летчики по очереди. Сначала один принимает пищу, пока второй полностью контролирует полет, потом меняются.

Это исключает ситуацию, когда оба одновременно отвлеклись от управления. Напитки подаются только в закрытых бутылках, а горячие стаканы никогда не проносят над приборной панелью. Капля жидкости может вывести электронику из строя.

История

В 1982 году из-за некачественного десерта произошел инцидент, после которого правила ужесточили до предела. Сегодня при малейшем недомогании пилот обязан передать управление напарнику.

А на дальних рейсах многие берут еду из дома, но и тут действует принцип разных контейнеров. Домашние заготовки тоже не должны совпадать.

