Город, выросший вокруг завода: столица Урала, мост между Европой и Азией - на него можно посмотреть с высоты 188 м

Что посмотреть и попробовать в Екатеринбурге

На границе двух частей света, в самом сердце Евразийского континента, находится город Екатеринбург. Его еще называют Столицей Урала. Город, известный как промышленный центр, изначально таковым и строился. Но это лишь одна грань Екатеринбурга.

История города началась с 1723 года - с решения Петра I начать строить на берегах реки Исети самый современный в стране железоделательный завод. Согласно источникам, название города одновременно отсылает к имени императрицы Екатерины I и Святой Великомученицы Екатерины - покровительницы горных ремесел.

Городовой.ру

Где Европа встречается с Азией

Заслуга научной фиксации границы между Европой и Азией по Уральскому водоразделу принадлежит одному из основателей города — Василию Татищеву. Всего в Свердловской области установлено несколько десятков географических знаков, свидетельствующих об уникальном географическом положении. Но самый популярный находится в 17 километрах от центра Екатеринбурга на 17-м километре Московского тракта. В его основании два камня: один доставлен с мыса Рока, другой — с мыса Дежнева — с крайних точек Европы и Азии соответственно.

Городовой ру

Что посмотреть в Екатеринбурге: 5 знаковых объектов

Плотинка и Исторический сквер на месте Екатерининского завода

Храм-памятник на Крови с музеем - построен на месте, где была расстреляна царская семья

Ельцин Центр - посвящен жизни первого президента России и 90-м годам

Смотровая площадка БЦ «Высоцкий» с бассейном на крыше (высота 188 м)

Музей истории и археологии Урала.

И хотя музеи привлекают не всех туристов, в Музее истории и археологии Урала есть совершенно уникальный объект — Большой Шигирский идол. Это самая древняя в мире деревянная скульптура, возраст которой около 12 тысяч лет. Этот уникальный памятник старины древнее египетских пирамид в два раза.

Городовой ру

В Екатеринбурге мимо достопримечательностей вообще сложно пройти. Заплутать не даст «Красная линия» — уникальный пешеходный маршрут длиной 9 километров, на котором можно увидеть 39 ключевых достопримечательностей города.

А новой точкой притяжения туристов стал маршрут по роману «Петровы в гриппе» уральского писателя Алексея Сальникова. События разворачивается в Екатеринбурге, и поклонники современной прозы могут пройти по местам, где живут, работают и бродят герои книги.

Городовой.ру

Что поесть



Уральские пельмени

Пельмени здесь подают с уксусом, сметаной или растопленным маслом. Лучше всего искать их в ресторанах с историческим интерьером, где сохраняется атмосфера старого Екатеринбурга.

Шаньги

Шаньги на Урале пекут с незапамятных времен. Внешне они напоминают ватрушки, но без углубления. Начинка в классическом варианте может быть творожной, картофельной, а в современном исполнении - хоть с курицей, хоть с рыбой или овощами.

Черемуховый торт

Портал о туризме путешествуем.рф рекомендует попробовать "любимейший десерт первого президента России". Рецепт выпечки придумала Наина Ельцина. Особенность его еще и в том, что на Урале из ягод черемухи делают муку.

