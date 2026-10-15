Солнце вместо дождей: Петербург накрыло необычным для октября куполом тепла

На улице сухо, тихо и непривычно солнечно.

Середина октября в Петербурге часто ассоциируется с сыростью, серым небом и первыми заморозками. Но только не сегодня.

Город получил редкий подарок — еще один ясный и теплый день. Зонты можно смело оставить дома.

Что за окном сегодня

Воздух в городе прогреется до +10…+12 градусов. В Ленинградской области тоже комфортно: от +7 до +12, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер почти не ощущается. Он дует с юго-востока со скоростью всего 2–7 метров в секунду. Отличный повод выйти на прогулку в обеденный перерыв или пройтись пешком после работы.

Почему так тепло и при чем тут давление

Всю непогоду от Петербурга отогнал антициклон. Он работает как невидимый купол и разгоняет тучи.

Из-за этого резко выросло атмосферное давление — до 769 мм ртутного столба. Это заметно выше нормы.

Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к себе: при таком давлении иногда болит голова или клонит в сон. Пейте больше воды и не перегружайте себя делами.

Пятница порадует еще больше

Хорошая новость: тепло задержится. В пятницу солнце продолжит греть город.

Ночью будет прохладно — около +4…+6 градусов. Зато днем воздух прогреется до отличных +11…+13.

Осадков синоптики не обещают. Впереди идеальный вечер для прогулок по шуршащим листьям.

Рекорды прошлого: от жары до морозов

Для середины октября нормальная средняя температура — всего +6,2 градуса. Так что сейчас на улице заметно теплее обычного.

История петербургской погоды знает самые разные сценарии для 15 октября:

Самый жаркий день случился в 2018 году. Тогда термометры показали невероятные +19,1 градуса — почти лето.

случился в 2018 году. Тогда термометры показали невероятные +19,1 градуса — почти лето. Самый морозный день застали жители города в 1937 году. Тогда ударил мороз до -4,7 градуса.

застали жители города в 1937 году. Тогда ударил мороз до -4,7 градуса. Самый мокрый день был почти сто лет назад, в 1929-м. На город вылилось 23 мм осадков — треть месячной нормы за сутки.

В прошлом году 15 октября было дождливым, за сутки выпало 0,8 мм осадков. Минимум температуры составил +4,5°, максимальная - +7,5°.

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