Покров без снега, но с сюрпризом: как долго теплая погода продержится в Петербурге

На календаре середина октября, а погода снова всех запутала.

По народным приметам, на Покров земля уже должна покрываться первым снегом. Но природа решила иначе: снега нет и близко, зато к нам неожиданно заглянуло запоздалое «бабье лето».

Самая холодная ночь сезона уже позади

В ночь на Покров мы знатно померзли. Она стала самой холодной с начала этой осени.

В самом Петербурге и у залива термометры показали всего +1…+2 градуса. А вот жителям Ленобласти пришлось скрести лобовые стекла: там ударили настоящие заморозки до -3,8 градуса.

Кстати, по статистике, снег на Покров в Петербурге — явление редкое. Обычно устойчивый снежный покров в городе ложится только к концу ноября или даже в декабре. Так что отсутствие сугробов — это как раз норма.

Откуда взялось солнце?

Как рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, погода перевернулась буквально за сутки. Причина простая — к нам пришел мощный антициклон.

В атмосфере он работает как гигантский купол. Он разгоняет тучи и не пускает дожди. Из-за ясного неба земля за ночь быстро остывает, но зато днем солнце прогревает воздух на удивление хорошо.

Синоптики в шутку называют это «прабабьим летом». Метеорологические модели сходятся в одном: этот солнечный купол застрял над нами надолго.

Сколько градусов ждать днем

Зимние пуховики пока можно отложить. Впереди нас ждут очень приятные дни:

Ближайшие три дня: днем воздух прогреется до отличных +10…+14 градусов. На солнце будет даже теплее.

днем воздух прогреется до отличных +10…+14 градусов. На солнце будет даже теплее. Дальше: температура немного спадет, но останется комфортной — около +8…+12 градусов.

Жары до +19, как бывало в аномально теплые прошлые годы, ждать не стоит. Но для середины октября это отличный подарок.

Однако не забывайте про ночи. Они останутся холодными, а за городом продолжатся легкие минусовые температуры. Водителям стоит быть внимательнее на утренних трассах.

Зонты можно спрятать

Октябрь в Петербурге обычно славится бесконечной моросью и сыростью. Но в этот раз все иначе.

В ночь на воскресенье через регион попробует пробиться дождевой фронт. Но он окажется настолько слабым, что петербуржцы осадков, скорее всего, даже не заметят.

Сухая и спокойная погода задержится минимум до середины третьей декады месяца — примерно до 23–25 октября. Так что можно смело планировать прогулки по паркам, шуршать листьями и мыть машины.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург пережил самую холодную ночь.