Вместо «Иронии судьбы»: эти комедии идеально подходят для новогодней отпускной недели

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Когда-то «Ирония судьбы» была священной коровой советского кинематографа: без неё не наступал Новый год, а фраза «Ну и гадость ваша заливная рыба» стала почти притчей.

Но время делает своё дело. Теперь культовая драма-комедия Рязанова превратилась в мем, а не в кино, которое хочется пересматривать. Люди устали: одни ставят её фоном под оливье, другие переключают канал, едва увидят залитую шампанским квартиру.

И вот в очередном опросе «Кинопоиска» случился скандал — «Ирония судьбы» даже не вошла в список лучших советских комедий. Да-да, ту самую «новогоднюю Библию» вытеснили другие картины, которые не надоели и через полвека.

Если душа требует чего-то свежего, а мозг не выдерживает ещё одного «Ну что, будем знакомы?», вот подборка, которая вытащит из новогоднего болота.

«Отпуск по обмену» (2006)

Две женщины, Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз, меняются домами — одна в заснеженной английской глуши, другая в солнечной Калифорнии. Итог: любовь там, где её не ждёшь. Атмосферно, мило и без советских хрущёвок.

«Любовь сквозь время» (2014)

Колин Фаррелл бегает от демона в лице Рассела Кроу и умудряется любить сквозь столетия. Магия, мистика и настоящая рождественская сказка — только с размахом и спецэффектами.

«Zолушка» (2012)

Да, российская версия сказки. Кристина Асмус в образе провинциалки, которая влюбилась в известного певца. Немного глянца, немного фэнтези и та же вечная формула: простушка становится принцессой.

«Полярный рейс» (2013)

Егор Бероев и волшебный щенок с амулетом от шамана. Герой должен прорваться сквозь нелепые препятствия, чтобы встретить Новый год с семьёй. Это смесь road movie, комедии и сказки — на редкость симпатичная.

«Мой друг Дед Мороз» (2014)

Французская история про домушника, случайно оказавшегося в костюме Санты. Его спутник — шестилетний пацан, мечтающий прокатиться в санях. Лёгкий, смешной и абсолютно интересный фильм.