Кристина Асмус

Роман недолго продержался в тайне.
Актриса разозлилась не просто так.
Родственницу звезды не узнать.
Звезда сыграла главную роль в сериале «Люся».
Певица не устает хвалиться хорошей физической формой и иногда переходит границы.
Бывшая супруга Гарика Харламова снялась в новой комедии.
Звезда скандального триллера «Текст» показала, как выглядела в 16.
Актриса показала фотографию времен своей далекой уже молодости.
Бывшая жена юмориста Гарика Харламова сорвала бурные овации, повиснув на шее у незнакомца.
Звезда скандального триллера «Текст» едва не оконфузилась в студии звукозаписи.
Возраст не мешает артистке играть в спектаклях и выглядеть замечательно.
Актриса поделилась историей из жизни.
Актриса отправила ухажера за косметическим средством.
Актрисе впервые стало страшно за свою жизнь.
Актриса театра и кино не смогла разобраться в вопросе депиляции
Актер отпраздновал свое 33-летие в компании коллег
Резидент Comedy Club готовится к суду
Звезда «Интернов», вероятно, забыла, что техника и влага — вещи несовместимые
Актриса стала жертвой обвинения в неправдоподобности
В Сети опубликован трейлер фильма «Хочу замуж».