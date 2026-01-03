Звезды мирового кино назвали лучшие рождественские фильмы: делимся подборкой с петербуржцами

Каждый декабрь мир кино превращается в рождественскую витрину. Но если одни зрители год за годом пересматривают «Один дома» и «Реальную любовь», то режиссёры и актёры выбирают куда более неожиданные фильмы.
В списке The Guardian — не только классика, но и странные, мрачные и трогательные ленты, которые звёзды считают идеальными для зимних вечеров.
Кто-то из них ищет уют — как режиссёр Тэа Шэррок, которая назвала своей традицией «Реальную любовь». Кто-то ностальгирует по детству: актриса Лейла Фарзад без колебаний выбрала «Один дома 2».
А кто-то предпочитает ломать шаблоны — как Химеш Патель, для которого Рождество начинается с «Властелина колец», и режиссёр Марк Дженкин, считающий лучшей зимней картиной хоррор «Мёртвая зона» по Стивену Кингу.
В подборке The Guardian соседствуют почти несовместимые миры: мультфильм «Снеговик» рядом с «Призрачной нитью», а старинный мюзикл «Семь невест для семи братьев» — с философским «Фанни и Александром».
Даже «Унесённые ветром» и «Плохой день в Блэк-Роке» внезапно звучат по-новому, когда смотришь их не летом, а под свет гирлянд.
И, пожалуй, в этом вся суть: рождественское кино — не жанр, а состояние души. Для кого-то праздник пахнет глинтвейном и песнями, для кого-то — снегом и одиночеством. А лучший фильм декабря — тот, который возвращает веру, что впереди будет светлее.