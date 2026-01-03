Инопланетяне вместо баньки: эту новогоднюю фантастику с Крамаровым внесли в список запрещенных, а после заменили «Иронией судьбы»

Пока Эльдар Рязанов придумывал сюжет «Иронии судьбы», Савелий Крамаров уже спасал Новый год по-своему — с песнями, шампанским и пришельцами.
Фильм «Эта весёлая планета» в 70-х стал настоящим глотком свежего воздуха и первым советским новогодним Sci-Fi: трое пришельцев влетали в советский Дом культуры и вместо вторжения устраивали карнавал.
Куравлёв, Васильева, Крамаров — троица с другой галактики и с типично земными проблемами: любовь, дружба, желание пить и кутить без ограничений. Пели «Песняры», играли Тухманова, плясала «Берёзка». СССР впервые увидел sci-fi без войны и морали — просто отличную комедию, в которой даже инопланетяне выглядели родными.
Но потом Крамаров сбежал из СССР, и картину запретили, внесли в черный список и «не вспоминали». На долгие годы «Весёлая планета» исчезла с экранов, как будто действительно улетела. Сейчас фильм не внесен в списки запрещенных, но его уже не крутят по ТВ. Свой статус культовой комедии он не заслужил, его попросту забыли с течением времени.