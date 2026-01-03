Городовой / Общество / Инопланетяне вместо баньки: эту новогоднюю фантастику с Крамаровым внесли в список запрещенных, а после заменили «Иронией судьбы»
Инопланетяне вместо баньки: эту новогоднюю фантастику с Крамаровым внесли в список запрещенных, а после заменили «Иронией судьбы»

Опубликовано: 3 января 2026 15:00
 Проверено редакцией
Крамаров
Кадр из фильма «Веселая планета» (1973)

Крутили по ТВ часто, пока не случился неприятный инцидент.

Пока Эльдар Рязанов придумывал сюжет «Иронии судьбы», Савелий Крамаров уже спасал Новый год по-своему — с песнями, шампанским и пришельцами.

Фильм «Эта весёлая планета» в 70-х стал настоящим глотком свежего воздуха и первым советским новогодним Sci-Fi: трое пришельцев влетали в советский Дом культуры и вместо вторжения устраивали карнавал.

Куравлёв, Васильева, Крамаров — троица с другой галактики и с типично земными проблемами: любовь, дружба, желание пить и кутить без ограничений. Пели «Песняры», играли Тухманова, плясала «Берёзка». СССР впервые увидел sci-fi без войны и морали — просто отличную комедию, в которой даже инопланетяне выглядели родными.

Но потом Крамаров сбежал из СССР, и картину запретили, внесли в черный список и «не вспоминали». На долгие годы «Весёлая планета» исчезла с экранов, как будто действительно улетела. Сейчас фильм не внесен в списки запрещенных, но его уже не крутят по ТВ. Свой статус культовой комедии он не заслужил, его попросту забыли с течением времени.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
