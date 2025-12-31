Городовой / Полезное / Классика? «Кавказская пленница» оказалась жалким плагиатом - Гайдай подсмотрел у европейцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
После Рождества на помойку? Когда убирать елку в 2026-м, чтобы не прогневить Лошадь Общество
Как звезды отрывались 1 января 2025-го: от Фрейндлих до Бузовой Общество
«Зайцы-мутанты» и «Трезини под шубой»: какие петербургские памятники чаще всего становятся предметом шуток Город
Убрать дух козленка: диетолог раскрыла секреты, как сделать молоко вкусным Общество
Эпохи в коде: как нейросети видят бумеров, миллениалов, зумеров и альфа Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Классика? «Кавказская пленница» оказалась жалким плагиатом - Гайдай подсмотрел у европейцев

Опубликовано: 31 декабря 2025 17:18
 Проверено редакцией
Шурик
Классика? «Кавказская пленница» оказалась жалким плагиатом - Гайдай подсмотрел у европейцев
Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1966)

Дополнили, адаптировали и показали всей стране.

Вот же ж история! Казалось бы — классика на все времена, хохма, на которой выросли миллионы. А тут вдруг — обвинения в плагиате, да еще и с французским акцентом. Что же случилось на самом деле?

Режиссер Сергей Турулин, вооружившись кадрами из «Кавказской пленницы», заявил о «неопровержимых доказательствах». Его аргумент — сюжетная калька с французской комедии 1957 года «Невежда» («Le naïf»).

И правда, параллели бросаются в глаза: погони, псевдодоктора, герой, который то с лошадью говорит, то под градусом. «Факт совпадения на лицо», — констатирует Турулин.

Поклонники Гайдая, впрочем, парируют: да, основа — возможно. Но гений — в деталях! Тот же Турулин признает: «Советская картина получилась более яркой и увлекательной».

Шурик, Балбес, Трус и Бывалый, фирменный гайдаевский юмор — это уже абсолютно другой, наш, фольклор. Французскую схему здесь наполнили таким уникальным юмором и харизмой, что она ушла на второй план. Выходит, плагиат — или блестящая, самобытная адаптация? Споры продолжаются.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью