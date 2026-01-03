Городовой / Общество / «Бригады» минимум в одном уступает «Бандитскому Петербургу»: не только лишь прекрасными пейзажами
«Бригады» минимум в одном уступает «Бандитскому Петербургу»: не только лишь прекрасными пейзажами

Опубликовано: 3 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Певцов
«Бригады» минимум в одном уступает «Бандитскому Петербургу»: не только лишь прекрасными пейзажами
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Сериал про Сашу Белого скорее сказка. А Бортко снял быль.

Когда говорят о культовых сериалах нулевых, все вспоминают «Бригаду». Но это несправедливо — ведь именно «Бандитский Петербург» был настоящим портретом эпохи, без романтики и фанфар. Здесь никто не стреляет в замедленном кадре под пафосную музыку, не рассуждает о братстве и чести. Здесь все просто выживают — грязно, страшно, как и жили тогда.

Певцов в роли Адвоката не герой, а человек, которого сломала система и собственные компромиссы. Он не вызывает желания подражать, но вызывает доверие — потому что такой типаж зритель видел рядом, во дворе или на соседней лестнице.

Его поступки совершены не со зла, а от безысходности. Именно поэтому сериал ощущается правдой, а не постановкой.

Визуально «Бандитский Петербург» вообще ближе к хронике, чем к художественному кино: мутные цвета, дешёвая плёнка, реальный город без декораций. Камера дрожит, лица уставшие, диалоги простые. Никаких кожаных плащей и глянца, никакой «красивой жизни». Только ощущение, что вот так и было.

И если «Бригада» превратилась в стильную легенду, в которой даже убийства подаются как путь к славе, то «Петербург» — это антилегенда. Холодная, мрачная, честная. После него не хочется быть бандитом — хочется просто выжить.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
