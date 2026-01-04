«Аватар 3»: когда петербуржцам покажут кино про синих человечков

Пока смотрим сказки и готовимся к культовой истории.

Новость о «теневых показах» «Аватара 3: Огонь и пепел», которая в конце ноября облетела все развлекательные паблики, оказалась преждевременной. Если верить первоначальным планам, петербуржцы должны были увидеть новый эпос Джеймса Кэмерона уже 25 декабря.

Однако реальность, как часто бывает, внесла суровые коррективы.

Планы vs. Реальность

Инсайдерская информация от сетей кинотеатров, озвученная ранее, предполагала обходной путь: организовать показы фильма Disney на своих площадках, используя официальный дубляж для стран СНГ. Старт был намечен на 25 декабря для премиальных залов и на 27 декабря — для остальных.

Это создавало ажиотаж и давало надежду увидеть долгожданное продолжение почти синхронно с миром (мировая премьера — 18 декабря).

Однако, как выяснилось к концу года, подавляющее большинство крупных киносетей в итоге отказалось от этой рискованной затеи. Причины — юридические риски и старт официального проката.

Когда же ждать?

По последним данным от источников, близких к дистрибьюции, законные способы увидеть «Аватар 3» в петербургских кинотеатрах появятся не раньше середины января. Точная дата будет зависеть от завершения переговоров с новыми правообладателями и логистики.

Что известно о фильме?

Несмотря на задержку, интерес к самой ленте только растет. Как и сообщалось, Джеймс Кэмерон кардинально меняет ракурс: повествование ведется от лица Лоака, сына Джейка Салли.

Зрителей ждет путешествие к вулканическим землям Пандоры, знакомство с новым, воинственным кланом На’ви и раскол внутри народа. Основной актерский состав, включая Сэма Уортингтона, Зои Салдану и Сигурни Уивер, возвращается к своим ролям.

Итог печален для тех, кто мечтал о новогоднем киномарафоне, но обнадеживающий: ждать осталось недолго. Вместо рискованных полумер петербургского зрителя ждет полноценный и, что важнее, легальный прокат эпического продолжения. Осталось набраться терпения до второй половины января.

