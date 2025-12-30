Городовой / Полезное / Папа из мафии, мама из тех самых? Раскрыты профессии родителей Кевина из «Один дома»
Папа из мафии, мама из тех самых? Раскрыты профессии родителей Кевина из «Один дома»

Опубликовано: 30 декабря 2025 20:24
 Проверено редакцией
Маккалистеры
Папа из мафии, мама из тех самых? Раскрыты профессии родителей Кевина из «Один дома»
Кадр из фильма «Один дома 2» (1992), «Один дома» (1990)\

Обеспечивали ораву детей, летали отдыхать за границу. Кто вы, воины?

Всегда казалось подозрительным, как семья Маккалистеров из «Одного дома» могла позволить себе настоящий особняк с чердаком, подвалом и армией родственников? Интернет-теории предполагали всё — от отмывания денег до криминального гения отца. Но режиссёр Крис Коламбус наконец раскрыл карты: секрет не в мафии, а в профессии матери.

Коламбус заявил, что Кейт Маккалистер (актриса Кэтрин О’Хара) была успешным модельером. Те самые манекены в подвале — не случайный реквизит, а прямой намёк на её бизнес. Именно её доходы и позволили семье жить в том самом знаменитом доме в Уиннетке.

Про отца, Питера (Джон Херд), режиссёр помнит менее отчётливо — предположительно, он работал в рекламе. Но это уже детали. Главное — теория о его связях с организованной преступностью официально опровергнута. Всё оказалось прозаичнее: крепкий средний класс США, где карьера жены-дизайнера может оплатить рождественский хаос на 848 квадратных метрах.

Кстати, этот дом, построенный в 1921 году, сейчас продаётся за $5 миллионов. В нём уже нет того тёмного чердака, которого боялся Кевин, — теперь это светлый люкс с ванной. Но дух фильма, кажется, навсегда въелся в его стены. Теперь вы знаете: чтобы купить такой, не обязательно грабить — достаточно стать гением моды.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
