Папа из мафии, мама из тех самых? Раскрыты профессии родителей Кевина из «Один дома»

Всегда казалось подозрительным, как семья Маккалистеров из «Одного дома» могла позволить себе настоящий особняк с чердаком, подвалом и армией родственников? Интернет-теории предполагали всё — от отмывания денег до криминального гения отца. Но режиссёр Крис Коламбус наконец раскрыл карты: секрет не в мафии, а в профессии матери.
Коламбус заявил, что Кейт Маккалистер (актриса Кэтрин О’Хара) была успешным модельером. Те самые манекены в подвале — не случайный реквизит, а прямой намёк на её бизнес. Именно её доходы и позволили семье жить в том самом знаменитом доме в Уиннетке.
Про отца, Питера (Джон Херд), режиссёр помнит менее отчётливо — предположительно, он работал в рекламе. Но это уже детали. Главное — теория о его связях с организованной преступностью официально опровергнута. Всё оказалось прозаичнее: крепкий средний класс США, где карьера жены-дизайнера может оплатить рождественский хаос на 848 квадратных метрах.
Кстати, этот дом, построенный в 1921 году, сейчас продаётся за $5 миллионов. В нём уже нет того тёмного чердака, которого боялся Кевин, — теперь это светлый люкс с ванной. Но дух фильма, кажется, навсегда въелся в его стены. Теперь вы знаете: чтобы купить такой, не обязательно грабить — достаточно стать гением моды.