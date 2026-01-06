«Чебурашка 2» обогнал всех на старте

В российском кинопрокате только шесть фильмов смогли преодолеть отметку в три миллиарда рублей сборов.

Фильм «Чебурашка 2» за первые пять дней показа собрал в отечественном прокате три миллиарда рублей, установив новый рекорд.

Таким образом, он стал первым проектом, которому удалось достичь этой суммы за такой короткий срок. Об этом сообщили в ЕАИС Фонда кино, пишет РИА Новости.

На данный момент лишь шесть отечественных кинолент преодолели отметку в три миллиарда рублей. «Чебурашка 2» расположился на шестом месте по объёму кассовых сборов среди них.

При этом ни одна другая премьера текущего года не достигла такого результата.

Премьера второй части истории о Чебурашке состоялась первого января. Уже на второй день фильм преодолел миллиардный рубеж в прокате, а спустя ещё сутки общие сборы увеличились до двух миллиардов.

Сумма, собранная картиной, почти в три раза превосходит результаты «Буратино», который когда-то остановился на одном миллиарде.

По информации портала kinobusiness.com, фильм о Чебурашке занял третью позицию среди мировых лидеров кассовых сборов за прошедшую неделю.

Выше оказались только зарубежные семьи Легенда о народе воды» и «Зверополис 2». С начала года это единственный отечественный проект с такими показателями.

В прошлом году, согласно сообщениям местных новостей, самой прибыльной лентой в кинотеатрах Санкт-Петербурга стал фильм «Волшебник изумрудного города».

Таким образом, «Чебурашка 2» стал новым рекордсменом отечественного кинопроката.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».