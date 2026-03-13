Весне и году начало: зачем на Евдокию собирали талую воду и как зазывали тепло - народные приметы на 14 марта

14 марта по народному календарю отмечается день Евдокии (Авдотьи), которую называли Весновкой, Плющихой или Свистуньей. По старому стилю эта дата приходилась на 1 марта и считалась первым днём весны и нового года. Встречать праздник было принято весело, шумно, сытно. На Весновку зазывали тепло. Парни убирали снег с крыши, сбивали сосульки, а девушки забирались на возвышенности и зазывали весну-красну.
С этим днём связано множество примет, по которым наши предки определяли, каким будет предстоящее лето и чего ждать от нового урожая. Для огородников этот день особый, отсюда и присловье - «Пришли Евдокеи — мужику затеи: соху точить, борону чинить».
«Какова Евдокия, таково и лето»
Главная примета гласит: «Какова Евдокия, таково и лето». Если на 14 марта стоит солнечная погода, то крестьяне ждали богатый урожай пшеницы, ржи, а также много овощей и грибов. Тёплый ветер прогнозировал дождливое лето, а холодный северный "нагонял" и холодное лето. Дожди на Евдокию сулили и дождливое лето. А если разыграется метель, то жди неурожайное суровое лето. Если тепла в этот день нет, то зима задержится еще на пару недель.
Талая вода для лучшего урожая
Обычно к 14 марта наступала настоящая весна, снег начинал активно таять, отсюда и название «Плющиха» — лёд и снег «плющит», сугробы оседают. Наши предки особо ценили талую воду, полученную 14 марта. Её оставляли, чтобы использовать для умывания и полива рассады. Они верили, что вода имеет целительную силу. Крестьяне верили: если 14 марта активное таяние, год будет богат на мёд.
Огородные приметы
14 марта, особенно до полудня, считалось идеальным днём для начала огородных хлопот, пишет 7dach.ru. Считалось, что посаженная в этот день рассада, особенно капусты, вырастет крепкой, устойчивой к заморозкам и даст отличный урожай. Пригождалась и запасенная талая вода.
Известны и другие приметы на 14 марта, которые складывались веками.
- Если вороны раскричались — скоро потеплеет.
- Если грачи прилетели до 14 марта — лето будет дождливым, а снег растает быстро.
- Густой туман с утра сулил урожай бобовых.
- Хорошая, солнечная погода на Евдокию обещала не только богатый урожай, но и тёплое, благоприятное лето.
