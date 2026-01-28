На своем кошельке узнал, почему стиралку нужно отключать от сети: запомните и вы

Недавно у меня сгорел блок управления стиральной машины. Вызывая мастера, я был уверен, что это заводской брак. Но специалист, осмотрев прибор, задал один простой вопрос:
«Вы всегда оставляете её включённой в розетку?» Оказалось, что эта привычка — прямая дорога к дорогостоящему ремонту.
«Под питанием» — значит «в зоне риска»
Мастер объяснил, что даже когда машинка выключена кнопкой, она не обесточена полностью. Питание продолжает поступать на электронную плату, индикаторы и датчики. Это приводит к двум проблемам: постоянному, хоть и малому, расходу электричества («спящий» режим) и износу компонентов платы.
Главный враг — скачки напряжения
Но самая опасная угроза — скачки напряжения в сети, особенно во время грозы. Устройство, постоянно подключённое к розетке, беззащитно перед таким ударом. Сгореть может не только дорогой модуль управления, но и двигатель.
«Всем рекомендую выдергивать из розетки стиральные машины», — резюмировал мастер. Теперь я следую этому правилу неукоснительно, чтобы защитить технику и свой кошелёк.