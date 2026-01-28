Городовой / Полезное / На своем кошельке узнал, почему стиралку нужно отключать от сети: запомните и вы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт Полезное
«Не теряйте свои законные тысячи» — а я нашел три ошибки, из-за которых ПФР вам откажет: читайте, пока не поздно Полезное
Куда поехать недалеко из Санкт-Петербурга на выходные? Вопросы о Петербурге
79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика Город
Нормандская вариация пюре: сливочная эмульсия по старинному рецепту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

На своем кошельке узнал, почему стиралку нужно отключать от сети: запомните и вы

Опубликовано: 28 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
ремонт стиральной машины
На своем кошельке узнал, почему стиралку нужно отключать от сети: запомните и вы
Фото: Городовой.ру

Недавно у меня сгорел блок управления стиральной машины. Вызывая мастера, я был уверен, что это заводской брак. Но специалист, осмотрев прибор, задал один простой вопрос:

«Вы всегда оставляете её включённой в розетку?» Оказалось, что эта привычка — прямая дорога к дорогостоящему ремонту.

«Под питанием» — значит «в зоне риска»

Мастер объяснил, что даже когда машинка выключена кнопкой, она не обесточена полностью. Питание продолжает поступать на электронную плату, индикаторы и датчики. Это приводит к двум проблемам: постоянному, хоть и малому, расходу электричества («спящий» режим) и износу компонентов платы.

Главный враг — скачки напряжения

Но самая опасная угроза — скачки напряжения в сети, особенно во время грозы. Устройство, постоянно подключённое к розетке, беззащитно перед таким ударом. Сгореть может не только дорогой модуль управления, но и двигатель.

«Всем рекомендую выдергивать из розетки стиральные машины», — резюмировал мастер. Теперь я следую этому правилу неукоснительно, чтобы защитить технику и свой кошелёк.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью