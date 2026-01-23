Смартфоны даром: кто в России получит бесплатную связь и что за подвох?

«Уходим от мелкой мозаики и классического "кабанчика"»: такая плитка будет в тренде в ближайшие 15 лет

Перейти

«На любителя»: этот заказ клиентов шеф-повар не забудет до старости - в России такое мясо есть не привыкли

Перейти

Увеличивают смету, вредят: устаревшие методы ремонта, в которые россияне вцепились мертвой хваткой

Перейти

На этот этап ремонта плюют три четверти россиян, а потом кусают локти: а могли бы потратить пару тысяч, сэкономив десятки

Перейти

«Все красиво для туристов»: гид показала, какие исторические корпуса Петербурга скрывают самые модные заведения

Перейти