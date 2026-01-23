Смартфоны даром: кто в России получит бесплатную связь и что за подвох?

Жителям России вскоре станут доступны мобильные устройства и услуги связи без взимания платы. Такой проект подготовлен Бюро цифровых проектов и предполагает предоставление смартфонов бесплатно, равно как и доступа к мобильной связи.
Для покрытия расходов организаторы намерены использовать рекламу и рекомендованные материалы, отображаемые в пользовательском интерфейсе. Представители инициативы отмечают, что при разработке учитываются подорожание мобильных устройств, изменения в привычках владельцев телефонов и введение с 2027 года процедуры обязательной регистрации гаджетов по уникальному номеру устройства.
Чтобы воспользоваться предложением, понадобится пройти обычную паспортную проверку и дать согласие на передачу и обработку персональных данных. Ожидается, что устройства будут функционировать под управлением системы Android 16 с возможностью использования сервисов Google. Установка программ предусматривается только после получения согласия владельца.
