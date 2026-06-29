Пожиратели электричества: 5 устройств, которые обязательно выключать на ночь из розетки

Какие устройства нужно выключать из розетки, чтобы сэкономить

Кажется, что если прибор выключен, то он и не тратит энергию. На деле многие устройства продолжают потреблять ток даже в режиме ожидания — и за месяц эти «крохи» складываются в ощутимую строчку в квитанции.

Что продолжает тянуть ток, даже когда «не работает»

Телевизор с погасшим экраном, роутер, ноутбук на зарядке, микроволновка — все они не полностью обесточены, пока вилка в розетке.

Особенно коварны зарядные устройства: оставленные в сети без гаджета, они всё равно расходуют энергию. Учитывая, сколько таких адаптеров обычно живёт в квартире, суммарные потери могут быть совсем не пустяковыми.

Какие приборы лучше отключать и зачем

Телевизор и ТВ‑приставки — в режиме ожидания продолжают потреблять электричество; отключение из розетки даёт небольшую, но стабильную экономию.

Wi‑Fi‑роутер — если ночью интернет не нужен, отключение снизит и расход энергии, и уровень электромагнитного излучения в спальне.

Ноутбук и другие гаджеты — постоянная подпитка вредит аккумулятору; лучше заряжать до 80–90 % и убирать из сети.

СВЧ‑печь — даже без разогрева потребляет ток для работы дисплея и часов.

Зарядные устройства — без подключённого гаджета всё равно берут энергию; привычку оставлять их в розетке лучше ломать.

Вывод

Отключение неиспользуемой техники от сети — простой способ сократить расходы на электричество и продлить срок службы устройств, отмечает источник.

Это не требует усилий: достаточно выработать пару привычек и периодически проверять, что действительно должно оставаться под напряжением.

Личный опыт

Раньше я даже не задумывалась, сколько техники у меня круглосуточно «висит» в розетках. Когда начала на ночь отключать роутер, телевизор и все зарядки, через пару месяцев заметила, что счёт за свет стал чуть меньше.

Плюс ноутбук стал держать заряд лучше — оказалось, постоянная подзарядка ему совсем не на пользу. Теперь это просто часть вечернего ритуала: перед сном прохожусь по розеткам и убираю лишнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем ставить стакан с солью в комнате.