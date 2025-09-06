За что Петербург критиковали местные звезды-пенсионеры: от Краско до жены Боярского

Еще в конце декабря 2021 года сразу несколько известных петербургских артистов резко высказались о состоянии города и работе Смольного. Главные претензии — в неубранных улицах, скользких дворах и полном равнодушии властей к горожанам.
Иван Краско: «Пенсионеры заперты в домах»
Народный артист РФ Иван Краско при жизни написал открытое письмо президенту, в котором выразил возмущение внутренней политикой губернатора Александра Беглова.
По его словам, жизнь пожилых людей в Петербурге превратилась в постоянную борьбу со снегом и льдом.
«Некоторые граждане, особенно пенсионеры, в прямом смысле заперты в своих домах. Дворы покрыты толстым слоем снега и льда, через который пробираться трудно, а порой и опасно», — отметил артист.
Лариса Луппиан: «Во двор невозможно выйти»
Актриса Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского, поддержала позицию Краско. Она рассказала, что из-за наледи и сугробов стало невозможно безопасно гулять с детьми и пожилыми родственниками.
«Во двор невозможно выйти на прогулку с ребёнком. Раньше дворники работали каждое утро, их гвалт был привычным звуком, а теперь убирают только выборочные территории», — подчеркнула Луппиан.
Петербург — «захолустье»
В разговорах с журналистами артисты не скрывали обиды за свой город, который они назвали «захолустьем». Петербуржцы жаловались, что улицы не только не очищаются вовремя, но и превращаются в настоящую ловушку для пешеходов.
Краско и Луппиан сошлись в одном: Петербург, который гордится своей культурой и историей, не может выглядеть так заброшенным и опасным.