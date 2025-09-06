Городовой / Общество / За что Петербург критиковали местные звезды-пенсионеры: от Краско до жены Боярского
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

За что Петербург критиковали местные звезды-пенсионеры: от Краско до жены Боярского

Опубликовано: 6 сентября 2025 12:31
критика
За что Петербург критиковали местные звезды-пенсионеры: от Краско до жены Боярского
Фото: Городовой.ру

Многие публично критиковали губернатора.

Еще в конце декабря 2021 года сразу несколько известных петербургских артистов резко высказались о состоянии города и работе Смольного. Главные претензии — в неубранных улицах, скользких дворах и полном равнодушии властей к горожанам.

Иван Краско: «Пенсионеры заперты в домах»

Народный артист РФ Иван Краско при жизни написал открытое письмо президенту, в котором выразил возмущение внутренней политикой губернатора Александра Беглова.

По его словам, жизнь пожилых людей в Петербурге превратилась в постоянную борьбу со снегом и льдом.

«Некоторые граждане, особенно пенсионеры, в прямом смысле заперты в своих домах. Дворы покрыты толстым слоем снега и льда, через который пробираться трудно, а порой и опасно», — отметил артист.

Лариса Луппиан: «Во двор невозможно выйти»

Актриса Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского, поддержала позицию Краско. Она рассказала, что из-за наледи и сугробов стало невозможно безопасно гулять с детьми и пожилыми родственниками.

«Во двор невозможно выйти на прогулку с ребёнком. Раньше дворники работали каждое утро, их гвалт был привычным звуком, а теперь убирают только выборочные территории», — подчеркнула Луппиан.

Петербург — «захолустье»

В разговорах с журналистами артисты не скрывали обиды за свой город, который они назвали «захолустьем». Петербуржцы жаловались, что улицы не только не очищаются вовремя, но и превращаются в настоящую ловушку для пешеходов.

Краско и Луппиан сошлись в одном: Петербург, который гордится своей культурой и историей, не может выглядеть так заброшенным и опасным.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще