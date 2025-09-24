Городовой / Город / Под крышей Петербурга: мастерская Куинджи, ставшая музеем лишь спустя 80 лет
Под крышей Петербурга: мастерская Куинджи, ставшая музеем лишь спустя 80 лет

Опубликовано: 24 сентября 2025 19:45
мастерская Куинджи
Мансарда на Биржевом хранит атмосферу жизни и творчества художника.

На Биржевом переулке скрывается квартира, где художник Архип Куинджи прожил последние 13 лет своей жизни. Сегодня здесь — мемориальный музей, который хранит память о мастере и его учениках.

Дом и мастерская

В 1897 году Куинджи поселился в доходном доме купцов Елисеевых. Его привлекла просторная мансарда, удобная для мастерской: отсюда открывался вид на город, а свет был идеален для живописи. Именно здесь художник жил до своей кончины в 1910 году.

Сразу после смерти Куинджи его ученик Николай Рерих предлагал создать музей, но идея была реализована лишь в 1989 году, к 150-летию со дня рождения живописца.

Атмосфера квартиры

Экспозиция воссоздаёт обстановку, окружавшую художника. В гостиной — рояль его жены Веры, шахматы и портрет мастера кисти Ивана Крамского. В кабинете стоит письменный стол с микроскопом, которым Куинджи пользовался, чтобы изучать краски. На стенах — его собственные работы.

Особое место занимает мансарда — бывшая мастерская художника. Здесь выставлены мольберты, личные вещи, а также произведения учеников Куинджи: Николая Рериха, Константина Богаевского, Аркадия Рылова, Александра Борисова и других.

Живое пространство

Музей хранит около 500 единиц, включая 131 предмет основного фонда. Но это не только мемориальная квартира: часть зала отведена для временных выставок.

Так, в 2019 году здесь показывали материалы о благотворительной деятельности художника, а в 2012-м музей стал площадкой фестиваля "Современное искусство в традиционном музее".

Елизавета Астахова
Город
