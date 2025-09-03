Реальная история юродивой Ксении Петербургской: какая правда скрывается за легендами

Легенды редко бывают простыми, а когда речь идет о святых, окружающих их мифы часто заслоняют реальную личность.

Ксения Петербургская — одна из таких загадочных фигур XVIII века, почитаемая как юродивая и блаженная. Ее образ окутан мистикой и преданиями, однако за этим стоит судьба реальной женщины, потрясшей Петербург своего времени необычным образом жизни и верой.

От дворянки до юродивой — боль души и странный путь

Ксения Григорьевна, дочь не слишком известного Григория, была замужем за придворным певчим Андреем Петровым, дворянином и полковником.

Как пишет канал "Личное мнение о людях и событиях", их жизнь казалась вполне обычной, пока внезапная смерть мужа не стала для Ксении страшным ударом — именно она перевернула ее судьбу.

Говорят, что именно после этого она надела одежду мужа и начала вести себя так, словно сама умерла, а жить перестала прежней жизнью. Оставив дом знакомой, Ксения больше не носила своей одежды, а принимала дары, прожив без определенного места почти полвека.

«Она говорила, что ее муж жив, а она — мертва», — так описывают ее современники.

Этот образ был воспринят окружающими как проявление юродства — особой формы духовного служения, в которой боль и безумие переплетались, а сама жизнь Ксении стала легендой.

Она бродила по городу, молилась ночами, таскала камни на Смоленское кладбище для постройки храма и делилась тем, что имела, с нуждающимися.

Портрет, запечатлевший настоящую Ксению

Долгое время точного представления о том, как выглядела Ксения при жизни, не было. Большинство знали ее только по иконным изображениям, созданным уже после канонизации.

Однако в фондах Эрмитажа долгое время хранился прижизненный масляный портрет, на который лишь сравнительно недавно обратили внимание.

Как пишет "Православная Русь", исследования показали, что картина написана в конце XVIII — начале XIX века, и, вероятно, художник писал с натуры, поскольку манера исполнения не похожа на посмертные образы.

На портрете изображена пожилая женщина в белой рубахе с крестом, лицо покрыто морщинами, но волосы не полностью седые — штрих, говорящий о непростой судьбе героини.

«Портрет не художественный шедевр, но он ценен именно своей исторической достоверностью», — отмечают искусствоведы.

До революции портрет хранился в одном из храмов на Смоленском кладбище, возможно, в том, который строила сама Ксения, или в часовне на ее могилке.

После изъятия произведение оказалось в Русском музее, а затем передано в Эрмитаж, где долгое время имя изображенной скрывали из-за запретов советской эпохи.

Реальная история юродивой Ксении Петербургской: какая правда скрывается за легендами - image 1

Источник фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Почему Ксения стала святой?

Образ юродивой в православной традиции — это не просто безумец или странник. Это человек, принесший в мир дух Христа через крайние формы смирения и подчинения судьбе.

Ксения своим поведением бросала вызов суете, напоминая о духовном, а не земном. Ее многие считали заступницей, помощницей и молитвенницей.

«Ее предсказания сбывались — именно так говорили современники», — вспоминают историки.

Как сообщает gazeta.ru, среди них — смерть императрицы Елизаветы Петровны и младенца-императора Ивана Антоновича.

Канонизация Ксении Петербургской произошла только в 1988 году, но почитание началось гораздо раньше. Следы этого уважения — и на портрете, где в слое краски обнаружена копоть от свечей, горевших перед изображением задолго до официального признания святой.