Городовой / Город / Сосновый переполох: в Северной столице тайно изымали новогодних красавиц с подпольной елочной ярмарки
Опубликовано: 23 декабря 2025 22:00
Сосновый переполох: в Северной столице тайно изымали новогодних красавиц с подпольной елочной ярмарки
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

На проспекте Науки и Индустриальном проспекте прекратили работу нелегальные торговые объекты.

В Санкт-Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом совместно с представителями Центра профилактики и исследования государственного имущества ежедневно проводят рейды, цель которых прекратить деятельность незаконных елочных базаров в городе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В первый рабочий день было конфисковано 100 елей. Незаконная торговля пресечена на проспекте Науки и Индустриальном проспекте, где также были освобождены городские участки от неразрешённого использования.

Надзор за уличной торговлей, не имеющей необходимых разрешений, проводится непрерывно, особенно нарастая в преддверии праздников и в сезон массовых продаж.

В случае обнаружения нарушений деревья передаются на временное хранение, а торговое оборудование подлежит разбору.

Юлия Аликова
