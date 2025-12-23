Сосновый переполох: в Северной столице тайно изымали новогодних красавиц с подпольной елочной ярмарки

В Санкт-Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом совместно с представителями Центра профилактики и исследования государственного имущества ежедневно проводят рейды, цель которых прекратить деятельность незаконных елочных базаров в городе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В первый рабочий день было конфисковано 100 елей. Незаконная торговля пресечена на проспекте Науки и Индустриальном проспекте, где также были освобождены городские участки от неразрешённого использования.
Надзор за уличной торговлей, не имеющей необходимых разрешений, проводится непрерывно, особенно нарастая в преддверии праздников и в сезон массовых продаж.
В случае обнаружения нарушений деревья передаются на временное хранение, а торговое оборудование подлежит разбору.
