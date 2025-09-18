Маленький духовный город, скиты и места вдохновения художников: что посмотреть на острове Валаам

Остров Валаам — это удивительное место, которое стоит посетить каждому, кто любит природу и хочет окунуться в атмосферу тишины и духовности.
Расположенный в середине Ладожского озера, Валаам — это настоящий уголок северного рая с живописными скалистыми берегами, густыми лесами и древними монастырскими постройками.
Здесь история, религия и природа переплетаются в одно целое, создавая неповторимый колорит.
История и дух Валаама
Валаам известен с древних времен. По одной из версий, первые монахи — Сергий и Герман — пришли сюда еще в X веке.
Несмотря на разные исторические испытания — войны, пожары, смену власти — монастырь на острове сохранял свою роль важного духовного центра.
Особенно ярко он расцвел в XVIII и XIX веках, когда здесь построили церкви из камня, включая знаменитый Спасо-Преображенский собор.
В советское время обитель была закрыта, но с 1990-х годов монастырь возрождается и вновь принимает паломников и туристов.
Главные достопримечательности
Самое сердце Валаама — это Спасо-Преображенский собор. Его пятиглавое здание в неовизантийском стиле впечатляет не только внешним видом, но и внутренним убранством.
В соборе хранятся мощи основателей монастыря, а рядом возвышается звонница с массивным колоколом весом 14 тонн.
Монастырь похож на настоящий маленький город с кельями монахов, трапезной, садами и даже собственным флотом. Кроме главного собора на острове много других интересных мест.
|Место
|Особенности
|Никольский скит на маленьком островке, куда можно дойти пешком по деревянным мосткам
|Там стоит старинная церковь Николая Чудотворца, а рядом — чудесная смотровая площадка с видом на Ладогу
|Скит Всех Святых
|Самое старое монастырское поселение, где монахи соблюдают строгий устав, включая молчание в определенные дни
|Смоленский скит
|Место с красивой церковью, посвященной памяти павших на полях сражений
|Коневский скит
|Самый маленький, уединенный, окруженный живописными карельскими лесами и озерами
Также на острове есть Воскресенский скит, вся дорога до которого получила названия Священных мест Иерусалима — гора Сион, проток Кедрон, Гефсимания, Елеонская гора, река Иордан, Мертвое море.
Эти места на острове называют «Новым Иерусалимом», пишет сайт Валаамский паломник.
Природа и маршруты
Валаам – это не только храмы, но и уникальная природа. Здесь встречаются редкие растения, старинные сосны, которые вдохновили известных художников, таких как Иван Шишкин, пишет Туристер.
Когда ехать и как добираться
Лучшее время для поездки — с начала мая по конец октября, когда погода мягкая, а природа особенно красива. Летом здесь царят белые ночи, а осенью леса окрашиваются в яркие краски.
Зимой добраться до острова сложнее — навигация на Ладоге ограничена, и связаться с материком можно только на вертолете или судне на воздушной подушке.
Из Санкт-Петербурга до Валаама можно добраться двумя основными путями — через Приозерск или Сортавалу. После сухопутного маршрута идет водный переход на теплоходе или катере, пишет Спутник.