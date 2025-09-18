Маленький духовный город, скиты и места вдохновения художников: что посмотреть на острове Валаам

Валаам — это место, где совмещаются история, природа и духовность. Тут можно услышать эхо древних молитв, прогуляться по тропам и насладиться северной природой.

Остров Валаам — это удивительное место, которое стоит посетить каждому, кто любит природу и хочет окунуться в атмосферу тишины и духовности.

Расположенный в середине Ладожского озера, Валаам — это настоящий уголок северного рая с живописными скалистыми берегами, густыми лесами и древними монастырскими постройками.

Здесь история, религия и природа переплетаются в одно целое, создавая неповторимый колорит.

История и дух Валаама

Валаам известен с древних времен. По одной из версий, первые монахи — Сергий и Герман — пришли сюда еще в X веке.

Несмотря на разные исторические испытания — войны, пожары, смену власти — монастырь на острове сохранял свою роль важного духовного центра.

Особенно ярко он расцвел в XVIII и XIX веках, когда здесь построили церкви из камня, включая знаменитый Спасо-Преображенский собор.

В советское время обитель была закрыта, но с 1990-х годов монастырь возрождается и вновь принимает паломников и туристов.

Главные достопримечательности

Самое сердце Валаама — это Спасо-Преображенский собор. Его пятиглавое здание в неовизантийском стиле впечатляет не только внешним видом, но и внутренним убранством.

В соборе хранятся мощи основателей монастыря, а рядом возвышается звонница с массивным колоколом весом 14 тонн.

Монастырь похож на настоящий маленький город с кельями монахов, трапезной, садами и даже собственным флотом. Кроме главного собора на острове много других интересных мест.

Место Особенности Никольский скит на маленьком островке, куда можно дойти пешком по деревянным мосткам Там стоит старинная церковь Николая Чудотворца, а рядом — чудесная смотровая площадка с видом на Ладогу Скит Всех Святых Самое старое монастырское поселение, где монахи соблюдают строгий устав, включая молчание в определенные дни Смоленский скит Место с красивой церковью, посвященной памяти павших на полях сражений Коневский скит Самый маленький, уединенный, окруженный живописными карельскими лесами и озерами

Также на острове есть Воскресенский скит, вся дорога до которого получила названия Священных мест Иерусалима — гора Сион, проток Кедрон, Гефсимания, Елеонская гора, река Иордан, Мертвое море.

Эти места на острове называют «Новым Иерусалимом», пишет сайт Валаамский паломник.

Природа и маршруты

Валаам – это не только храмы, но и уникальная природа. Здесь встречаются редкие растения, старинные сосны, которые вдохновили известных художников, таких как Иван Шишкин, пишет Туристер.

Когда ехать и как добираться

Лучшее время для поездки — с начала мая по конец октября, когда погода мягкая, а природа особенно красива. Летом здесь царят белые ночи, а осенью леса окрашиваются в яркие краски.

Зимой добраться до острова сложнее — навигация на Ладоге ограничена, и связаться с материком можно только на вертолете или судне на воздушной подушке.

Из Санкт-Петербурга до Валаама можно добраться двумя основными путями — через Приозерск или Сортавалу. После сухопутного маршрута идет водный переход на теплоходе или катере, пишет Спутник.