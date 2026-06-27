Пломбир с секретом: почему у слова «натуральный» нет критериев и как не купить «пустышку» в жару

Эксперт рассказал, как часто можно есть мороженое и какое.

Жара заставляет нас мечтать о ледяном мороженом. Кажется, что это лучший способ охладиться. Но так ли это на самом деле?

Врач-диетолог, кмн Римма Мойсенко рассказала "Городовому", как лакомиться этим десертом без вреда для здоровья.

Холодный шок: почему спешка опасна

Когда на улице +30, а вы отправляете в рот ледяной кусок, организм испытывает стресс. Резкий перепад температур — это удар по горлу и желудку.

Результат: можно легко подхватить ангину в самый разгар лета.

можно легко подхватить ангину в самый разгар лета. Совет: не кусайте и не глотайте мороженое кусками. Дайте ему немного подтаять или слизывайте по чуть-чуть. Берегите свой желудок от «температурных качелей».

Пломбир или фруктовый лед?

Пломбир — это вкусно, но коварно. В современном магазинном стаканчике часто скрывается коктейль из пальмового масла и огромного количества сахара. Это настоящая калорийная бомба.

После него вы не освежитесь, а захотите пить еще сильнее.

Фруктовый лед (если это замороженный сок) выглядит выигрышнее. В нем меньше жиров и есть хоть какие-то витамины.

Дети интуитивно выбирают его, потому что он яркий и легкий.

"Да, действительно фруктовый лед меньше содержит сахара и в нем есть и витамины, и микроэлементы, а в пломбире может этого не быть. То есть это та пустышка, которая имеет избыточное количество сахара, провоцирующее любые воспалительные процессы", - говорит эксперт.

Читайте этикетки

Несмотря на более полезный вид, все же нужно читать этикетку и смотреть сколько сахара в мороженом.

При этом слова «натуральный» или «полезный» на упаковке — это часто просто маркетинг.

"Если мы сделали своё собственное мороженое, то это будет полезно и для ребёнка, и для взрослого. А если мы его покупаем, то надо читать этикетки всегда. И, кстати, если там есть слово "натуральный" или "полезный", неотдавайте им предпочтение. К слову «натуральный» нет критериев. И люди ведутся на это слово «натуральный», которое, собственно говоря, ничего в себе не содержит. Ровным счётом, кроме маркетингового хода. Поэтому, насколько там что натуральное, никто ничего не знает", - отмечает врач.

Главное правило: всегда читайте состав. Чем он короче, тем лучше. Если в списке на первом месте сахар и непонятные жиры — верните пачку на место.

Сколько можно съесть в день?

Диетологи советуют не увлекаться. Одной порции (около 80–100 грамм) вполне достаточно. И лучше делать это не каждый день.

Мороженое — это не еда и не средство от жажды. Это десерт. Оставьте пломбир для праздников, а в будни ищите более легкие варианты.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько воды нужно пить, чтобы пережить жару.