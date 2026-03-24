Клещи толпой сбегутся на такой запах: эти люди находятся в зоне риска – вероятность укуса повышается в разы
Клещи толпой сбегутся на такой запах: эти люди находятся в зоне риска – вероятность укуса повышается в разы

Опубликовано: 24 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Эти люди – в зоне риска

В летний период отдых на природе связан с риском быть укушенным клещами, некоторые из которых являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз.

По словам агронома Ксении Давыдовой, клещей нередко привлекают определенные запахи, исходящие от человеческого тела. В частности, речь идет о поте, содержащем аммиак и масляную кислоту – эти ароматы являются весьма привлекательными для клещей. В связи с этим лицам, занимающимся физической активностью на природе, рекомендуется проявлять повышенную осторожность.

Также в группу риска входят люди с избыточной массой тела, что может способствовать усиленному потоотделению.

Кроме того, эксперт отмечает, что клещей могут привлекать сладкие запахи, особенно кокоса или ванили, а также ароматы современной парфюмерии.

Исследования специалистов показали, что лица с пониженным содержанием витамина B в крови имеют повышенную вероятность укусов клещей в сравнении с теми, у кого данный показатель соответствует норме.

