Клещи толпой сбегутся на такой запах: эти люди находятся в зоне риска – вероятность укуса повышается в разы

В летний период отдых на природе связан с риском быть укушенным клещами, некоторые из которых являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз.
По словам агронома Ксении Давыдовой, клещей нередко привлекают определенные запахи, исходящие от человеческого тела. В частности, речь идет о поте, содержащем аммиак и масляную кислоту – эти ароматы являются весьма привлекательными для клещей. В связи с этим лицам, занимающимся физической активностью на природе, рекомендуется проявлять повышенную осторожность.
Также в группу риска входят люди с избыточной массой тела, что может способствовать усиленному потоотделению.
Кроме того, эксперт отмечает, что клещей могут привлекать сладкие запахи, особенно кокоса или ванили, а также ароматы современной парфюмерии.
Исследования специалистов показали, что лица с пониженным содержанием витамина B в крови имеют повышенную вероятность укусов клещей в сравнении с теми, у кого данный показатель соответствует норме.
