Губы будут нежнее лепестков розы: бьюти-дивы смазывают их этой специей – эффект лучше салонного

Опубликовано: 22 марта 2026 19:17
 Проверено редакцией
Как сделать губы нежными при помощи простой специи

В настоящее время существует огромное количество методов для достижения идеально нежного состояния губ. При этом тратить огромные деньги на дорогостоящие процедуры или посещение специализированных салонов не придется.

Эксперты издания «Доктор Питер» рассказали, как достичь идеальных результатов при помощи корицы. Этот метод является проверенным временем и был известен еще предыдущим поколениям.

При возникновении сухости кожи губ необходимо уделить внимание ежедневному уходу. Помады не всегда справляются с проблемой, а в условиях жары могут растекаться, что негативно влияет на эстетический вид губ. В таких ситуациях специи могут оказать существенную помощь.

Рекомендуется приобрести палочки корицы и измельчить их самостоятельно при помощи кофемолки или блендера. Увлажните губы косметическим маслом. Затем при помощи ватной палочки нанесите корицу. После этого смойте остатки теплой водой. Повторно нанесите масло с корицей. Оставьте маску на 5 минут, затем смойте водой.

В результате вы получите нежные, объемные и привлекательные губы без необходимости использования помады.

Ранее мы рассказали, как избавиться от запаха кошачьего туалета.

Автор:
Ксения Сафрыгина
