Жменьку в кошачий лоток – и туалет питомца больше не пахнет: вот как легко справиться с надоевшей проблемой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Жменьку в кошачий лоток – и туалет питомца больше не пахнет: вот как легко справиться с надоевшей проблемой

Опубликовано: 22 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как избавиться от запаха кошачьего туалета

Если в вашем доме живут кошки, то вам наверняка знакома проблема, когда туалет питомца начинает издавать неприятный запах. Это довольно просто исправить.

В первую очередь, важно регулярно поддерживать чистоту наполнителя и своевременно его менять. Существуют специальные наполнители, предназначенные для нейтрализации запахов, однако некоторые кошки могут отказываться ими пользоваться.

В качестве одного из возможных решений можно попробовать добавить в наполнитель небольшое количество чайной заварки. Чай обладает способностью поглощать или снижать интенсивность неприятных запахов. Для этих целей подойдет даже самый недорогой сорт чая.

Также нежелательно размещать лоток рядом с источниками тепла, такими как батареи или нагревательные элементы. Под воздействием повышенной температуры наполнитель может терять свои абсорбирующие свойства и хуже справляться со своими функциями. Кроме того, рекомендуется регулярно мыть лоток с использованием хозяйственного мыла или уксуса.

Неплохо экспериментировать с различными видами кошачьего наполнителя, чтобы найти тот, который наилучшим образом подходит вашему питомцу.

Ранее мы рассказали о самых ленивых породах кошек

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью