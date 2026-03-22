Жменьку в кошачий лоток – и туалет питомца больше не пахнет: вот как легко справиться с надоевшей проблемой

Если в вашем доме живут кошки, то вам наверняка знакома проблема, когда туалет питомца начинает издавать неприятный запах. Это довольно просто исправить.
В первую очередь, важно регулярно поддерживать чистоту наполнителя и своевременно его менять. Существуют специальные наполнители, предназначенные для нейтрализации запахов, однако некоторые кошки могут отказываться ими пользоваться.
В качестве одного из возможных решений можно попробовать добавить в наполнитель небольшое количество чайной заварки. Чай обладает способностью поглощать или снижать интенсивность неприятных запахов. Для этих целей подойдет даже самый недорогой сорт чая.
Также нежелательно размещать лоток рядом с источниками тепла, такими как батареи или нагревательные элементы. Под воздействием повышенной температуры наполнитель может терять свои абсорбирующие свойства и хуже справляться со своими функциями. Кроме того, рекомендуется регулярно мыть лоток с использованием хозяйственного мыла или уксуса.
Неплохо экспериментировать с различными видами кошачьего наполнителя, чтобы найти тот, который наилучшим образом подходит вашему питомцу.
