Не только гигиена: как возраст меняет запах тела после 40 лет – 3 рабочих совета, которые изменят ситуацию

Опубликовано: 24 марта 2026 12:31
 Проверено редакцией
legion-media
Откуда берется "старческий" запах 

Многие замечают, что с возрастом привычные средства гигиены перестают работать так же эффективно, как раньше. Даже после тщательного мытья и использования любимого дезодоранта ощущения свежести хватает ненадолго.

Изменения химии кожи

Дело в том, что после 40 лет сальные железы начинают работать иначе, а жиры на поверхности тела окисляются по-новому. Кроме того, в этом процессе активно участвует вещество под названием 2-ноненаль - именно оно придает запаху плотность и устойчивость.

Этот запах не связан с бактериями или потом, поэтому смыть его полностью обычным душем невозможно. На его интенсивность влияют стресс (гормон кортизол), качество сна и уровень сахара в крови.

Полностью остановить изменения нельзя, но скорректировать их можно: помогают антиоксиданты в рационе, нормализация режима сна и спокойная физическая нагрузка, сообщает блогер Хатуна Колбая.

Можно ли избавиться от "старческого" запаха

Полностью отменить эти процессы не получится, потому что они заложены самой природой. Но смягчить их и сделать запах менее выраженным вполне реально.

Уход за кожей
Вместо ванны лучше принимать душ. Используйте мягкие средства, которые не сушат кожу. После душа обязательно наносите увлажняющий крем. Это помогает коже оставаться здоровой и снижает интенсивность запаха.

Чистота в доме
Запах впитывается в ткани. Меняйте постельное белье чаще, стирайте одежду вовремя и регулярно проветривайте помещение. Если есть мягкая мебель и ковры - их тоже стоит периодически чистить.

Питание
Жирная и жареная пища усиливает запах. Добавьте в рацион больше тушеных и вареных овощей, отмечает Life.

Автор:
Евгения Сухова
