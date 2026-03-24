Сохранить молодость и свежесть кожи хочется каждой женщине, но дорогие кремы часто не дают обещанного эффекта, а регулярные походы к косметологу бьют по бюджету. Оданко есть простой способ ухода за лицом, который легко освоить дома.
Для этого нам понадобятся обычные столовые ложки. Лучше всего подходят серебряные, поскольку так кожа получит не только массаж, но и полезное воздействие ионов серебра. Простые столовые приборы (кроме алюминиевых) также отлично выполнят эту функцию.
Как это работает
Идея такого массажа принадлежит немецкому врачу-косметологу Рене Коху. Он заметил, что если приложить к ушибу холодную ложку, отек спадает намного быстрее, и адаптировал этот принцип для ухода за лицом. В зависимости от цели ложки используют холодными, теплыми или горячими.
Основные правила массажа
Массаж делается только на очищенную кожу, а все движения выполняются выпуклой стороной ложки. Используйте три приема: легкое поглаживание, мягкое постукивание и надавливание. Во время массажа кожа не должна смещаться и растягиваться.
Лимфодренажный массаж
Этот вариант помогает убрать отечность и сделать контуры лица четкими. Выполнять его можно 1 раз в день. Ложка должна быть теплой и сухой, при желании можно капнуть на нее немного масла.
Двигаемся строго по массажным линиям, повторяя каждое движение 3–4 раза: верхнее веко обрабатываем от внутреннего уголка глаза к внешнему, нижнее - наоборот, от внешнего уголка к внутреннему.
Затем проходим по контуру нижней челюсти от середины подбородка до ушей и завершаем лбом, двигаясь от переносицы вверх к линии роста волос. Уже через 2 недели вы заметите, что овал лица подтянулся. Кроме того, со временем мелкие морщинки становятся менее заметными, а кожа выглядит более упругой, сообщает "7 минут на красоту".
