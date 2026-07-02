Россиянам на заметку: как изменится запись к врачам и работа поликлиник с 1 июля 2026 года

Основные моменты новых правил приема

С июля 2026 года в системе здравоохранения запускают серьезные обновления — они должны сделать походы к врачу спокойнее и быстрее. Цифра приходит на смену очередям: запись, справки, прикрепление к поликлинике теперь в основном онлайн.

Виртуальный лист ожидания: больше не нужно ловить талоны

Если свободных мест нет, система сама поставит человека в очередь и пришлет уведомление, как только появится окно. Это касается не только приемов у врачей, но и обследований — УЗИ, МРТ, анализов.

Больше не придется обновлять страницу или висеть на телефоне: технология берет рутину на себя.

Как попасть к узкому специалисту: новые правила

Теперь напрямую к кардиологу, неврологу или эндокринологу не попасть: сначала нужен осмотр у терапевта. Он решит, требуется ли консультация узкого врача.

Исключение делают для тех, кто уже имеет направление, состоит на диспансерном учете или у кого в электронной карте система заметила тревожные показатели. Так нагрузка на специалистов распределяется честнее, отмечает источник.

Что еще станет удобнее: главные цифровые плюсы

справки, больничные и выписки можно заказывать через «Госуслуги» и получать в электронном виде;

прикрепиться к поликлинике получится онлайн — рассмотрение займёт два рабочих дня, карта переедет автоматически;

утренние часы в поликлиниках отдают пациентам с острыми симптомами, днём принимают по записи и на диспансеризацию — так потоки не пересекаются.

Вывод

Новые правила убирают часть привычной суеты: меньше очередей, больше автоматизации, а помощь тем, кто в ней срочно нуждается, становится приоритетом. Главное — разобраться в логике системы: тогда поликлиника будет работать как понятный сервис, а не как квест.

Личный опыт автора

В прошлом году я пару раз пыталась поймать талон к ЛОРу — это было как лотерея: то страница виснет, то места кончаются за минуту. Если бы тогда работал такой лист ожидания, сэкономила бы кучу нервов.

Сейчас стараюсь заранее смотреть, какие документы можно оформить онлайн: пару справок уже заказывала через «Госуслуги» — пришли быстро, никуда ходить не пришлось. Думаю, с новыми правилами ходить к врачу станет заметно спокойнее.

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