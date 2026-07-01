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Цены на лекарства в Петербурге и Ленобласти растут быстрее спроса: продажи в упаковках резко упали

Опубликовано: 1 июля 2026 14:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
Цены на лекарства в Петербурге и Ленобласти растут быстрее спроса: продажи в упаковках резко упали
фото legion-media
Почему в Петербурге лекарства дорожают быстрее, чем их покупают

Фармрынок Петербурга и Ленинградской области в начале 2026 года показал неодинаковую динамику: в городе выручка выросла, а объём продаж в упаковках просел, в области — оба показателя пошли вверх.

Петербург: выручка растёт, а упаковок покупают меньше

За первые пять месяцев 2026 года жители Петербурга потратили в аптеках 43,4 млрд рублей — это на 14,1% больше, чем годом ранее. При этом количество купленных упаковок снизилось на 1,8% и составило 76,1 млн штук.

Аналитики DSM Group поясняют: рост выручки связан не с увеличением числа покупок, а с подорожанием препаратов — цены опережают спрос, и в штуках рынок фактически сокращается. Особенно заметно падение объёмов в интернет-аптеках.

Ленобласть: уверенный рост по всем фронтам

В Ленинградской области ситуация выглядит позитивнее: аптеки выручили 12,3 млрд рублей (+16,8%), а продажи достигли 26 млн упаковок (+0,9%).

Эксперты связывают такую динамику с активным развитием пригородной застройки: новые спальные районы, формально относящиеся к области, увеличивают число жителей и, соответственно, объём аптечных покупок на её территории.

Что учитывать при планировании расходов на лекарства

  • следите за акциями и спецпредложениями — в условиях роста цен это помогает экономить;
  • сравнивайте стоимость одних и тех же препаратов в разных каналах продаж — в онлайне и офлайн бывают заметные расхождения;
  • при хронических потребностях рассмотрите покупку упаковок большего объёма — часто это выгоднее;
  • проверяйте наличие аналогов: иногда более доступные варианты не уступают по эффективности оригинальным средствам.

Рост аптечной выручки в Петербурге — в первую очередь следствие подорожания лекарств, а не увеличения спроса. В Ленобласти статистика улучшается за счёт роста населения в новых районах.

Ранее «Городовой» рассказывал о главных городских события и изменениях июля.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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