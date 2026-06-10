Первая глина — в музей, щит — к «Вере»: петербургская «Любовь» начала прокладывать путь к «Путиловской»

В петербургском метростроении произошло важное событие. 10 июня в шахту спустили и запустили новый проходческий щит с красивым именем «Любовь»., пишет Смольный.
Это огромная машина, которая будет пробивать путь для будущей коричневой ветки.
Сделано у нас
Главная гордость этого щита — его происхождение. «Любовь» собрали прямо в Петербурге, на Обуховском заводе. Это полностью наша, российская техника.
Диаметр машины — 5,6 метра. Раньше такие щиты часто покупали за границей, а теперь мы справляемся сами.
Имя для щита выбирали всем городом: петербуржцы проголосовали за «Любовь». Видимо, чтобы строить метро с душой.
Рекордная стройка
Сейчас под землей Петербурга творится история. Одновременно работают сразу шесть проходческих щитов. Такого масштаба не было даже в советские годы.
«Любовь» пойдет от будущей станции «Каретная» (Обводный канал) в сторону «Путиловской». Ей на помощь уже спешит щит-близнец «Вера», который работает на этом участке с осени.
А с другой стороны им навстречу роют еще два щита. Когда они встретятся, тоннель будет готов.
На этом этапе строят четыре станции:
- «Броневая»
- «Заставская» (здесь можно будет пересесть на синюю ветку — станция «Московские ворота»)
- «Боровая»
- «Каретная» (пересадка на фиолетовую ветку — «Обводный канал»)
Как идет работа
Строить метро в Петербурге сложно. «Любовь» будет работать на глубине 60 метров — это примерно как 20-этажный дом, только вниз. Почва здесь — прочная глина.
Первые комья этой глины губернатор Александр Беглов уже распорядился сохранить для будущего музея метро.
Всего щиту нужно пройти почти 4 километра. Благодаря автоматике и современной технике работа пойдет быстрее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на Ташкентской улице начали готовить плацдарм для новой станции метро.