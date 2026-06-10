Первая глина — в музей, щит — к «Вере»: петербургская «Любовь» начала прокладывать путь к «Путиловской»

Александр Беглов дал старт работе нового механизированного тоннелепроходческого комплекса «Любовь».

В петербургском метростроении произошло важное событие. 10 июня в шахту спустили и запустили новый проходческий щит с красивым именем «Любовь»., пишет Смольный.

Это огромная машина, которая будет пробивать путь для будущей коричневой ветки.

Сделано у нас

Главная гордость этого щита — его происхождение. «Любовь» собрали прямо в Петербурге, на Обуховском заводе. Это полностью наша, российская техника.

Диаметр машины — 5,6 метра. Раньше такие щиты часто покупали за границей, а теперь мы справляемся сами.

Имя для щита выбирали всем городом: петербуржцы проголосовали за «Любовь». Видимо, чтобы строить метро с душой.

Рекордная стройка

Сейчас под землей Петербурга творится история. Одновременно работают сразу шесть проходческих щитов. Такого масштаба не было даже в советские годы.

«Любовь» пойдет от будущей станции «Каретная» (Обводный канал) в сторону «Путиловской». Ей на помощь уже спешит щит-близнец «Вера», который работает на этом участке с осени.

А с другой стороны им навстречу роют еще два щита. Когда они встретятся, тоннель будет готов.

На этом этапе строят четыре станции:

«Броневая» «Заставская» (здесь можно будет пересесть на синюю ветку — станция «Московские ворота») «Боровая» «Каретная» (пересадка на фиолетовую ветку — «Обводный канал»)

Как идет работа

Строить метро в Петербурге сложно. «Любовь» будет работать на глубине 60 метров — это примерно как 20-этажный дом, только вниз. Почва здесь — прочная глина.

Первые комья этой глины губернатор Александр Беглов уже распорядился сохранить для будущего музея метро.

Всего щиту нужно пройти почти 4 километра. Благодаря автоматике и современной технике работа пойдет быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Ташкентской улице начали готовить плацдарм для новой станции метро.