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Беру булки для хот-дога и готовлю сытную закуску для всей семьи: когда лень заморачиваться

Опубликовано: 10 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Беру булки для хот-дога и готовлю сытную закуску для всей семьи: когда лень заморачиваться
Беру булки для хот-дога и готовлю сытную закуску для всей семьи: когда лень заморачиваться
Городовой ру
Исчезает быстрее, чем вы успеете заварить чай.

Когда нужно быстро приготовить что-то к чаю, перекусу или просмотру фильма, я часто делаю эти простые горячие булочки. Они готовятся буквально за несколько минут, а съедают их сразу.

Рецептом поделился автор Дзен-канала Gromovguru.

Ингредиенты:

  • булочки для хот-догов — 4 шт.,
  • сливочное масло — 50 г,
  • твёрдый сыр — 100 г,
  • помидор — 1 шт.,
  • свежая зелень — небольшой пучок.

Приготовление

Сливочное масло заранее достаю из холодильника, чтобы оно стало мягким и легко смешивалось с другими ингредиентами. Сыр натираю на крупной тёрке. Помидор нарезаю мелкими кубиками, зелень мелко рублю ножом.

Беру булки для хот-дога и готовлю сытную закуску для всей семьи: когда лень заморачиваться - image 1
Беру булки для хот-дога и готовлю сытную закуску для всей семьи: когда лень заморачиваться - image 1

Все ингредиенты соединяю в миске и тщательно перемешиваю до однородной сырной массы. Если помидор слишком сочный, лишний сок лучше слить, чтобы начинка не была водянистой.

Булочки разрезаю вдоль на две половинки. При желании можно использовать обычный батон.

На каждую половинку выкладываю сырную смесь и равномерно распределяю её по всей поверхности. Выкладываю булочки в аэрогриль и запекаю при 200 градусов около 7 минут до расплавленного сыра и золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Я люблю менять начинку по настроению. Иногда добавляю копчёную курицу со сметаной, иногда — бекон и сыр.

Ранее мы писали о том, как приготовить яичный рулет.

Автор:
Александр Асташкин
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