Кронштадт под крыльями истребителей: авиашоу, детские регаты и катера с ИИ — что удивит на «Флот-2026»

Над гаванью в Кронштадте пролетели истребители групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Люди на набережной замороженно смотрели вверх — лётчики показали уникальную фигуру «Кубинский бриллиант».
Это построение считается одним из самых сложных в мире высшего пилотажа на боевых истребителях, сообщает 78.ru.
Когда можно попасть на выставку и где она проходит
Салон «Флот-2026» работает с 10 по 14 июня на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте.
Адрес: Цитадельское шоссе, 14Ж.
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10 и 11 июня — площадки открыты только для специалистов.
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12, 13 и 14 июня — обычные посетители смогут увидеть экспозицию.
Что ещё увидят гости салона
Помимо лётного показа, программа насыщена и на воде:
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Детская парусная регата «Кубок Главнокомандующего ВМФ».
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Гонки на гребных шлюпках «Кубок Главнокомандующего ВМФ» с награждением.
Эти мероприятия традиционно собирают тысячные аудитории и создают праздничную атмосферу.
Безэкипажные катера с искусственным интеллектом
Главная интрига выставки — первые в мире премьеры безэкипажных катеров от «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех).
Ранее «Городовой» рассказывал, что новый щит начал прокладывать тоннель коричневой линии петербургского метро.