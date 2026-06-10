Городовой / Новости Петербурга / Кронштадт под крыльями истребителей: авиашоу, детские регаты и катера с ИИ — что удивит на «Флот-2026»
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Отпуск будет испорчен: какие пляжи Сочи лучше обходить стороной - слишком много недостатков Полезное
От вожатого до косметолога: кому в Петербурге заплатят 300 тысяч, а кому — первые 16 Новости Петербурга
Не голубцы и не котлеты: готовлю капустные конвертики с мясом, которые покорили всю семью Полезное
Нейросети, 1С и «человечные» правила: как петербурженки до 35 лет меняют жизнь за счет государства Новости Петербурга
34 небольших гастрокорнера и один ресторан: на пятом этаже «Невский центр» вырастет гастрохаб на 600 мест Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Кронштадт под крыльями истребителей: авиашоу, детские регаты и катера с ИИ — что удивит на «Флот-2026»

Опубликовано: 10 июня 2026 13:41
 Проверено редакцией
Кронштадт под крыльями истребителей: авиашоу, детские регаты и катера с ИИ — что удивит на «Флот-2026»
Кронштадт под крыльями истребителей: авиашоу, детские регаты и катера с ИИ — что удивит на «Флот-2026»
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
День в Кронштадте начался с настоящего воздушного праздника.

Над гаванью в Кронштадте пролетели истребители групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Люди на набережной замороженно смотрели вверх — лётчики показали уникальную фигуру «Кубинский бриллиант».

Это построение считается одним из самых сложных в мире высшего пилотажа на боевых истребителях, сообщает 78.ru.

Когда можно попасть на выставку и где она проходит

Салон «Флот-2026» работает с 10 по 14 июня на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте.
Адрес: Цитадельское шоссе, 14Ж.

  • 10 и 11 июня — площадки открыты только для специалистов.

  • 12, 13 и 14 июня — обычные посетители смогут увидеть экспозицию.

Что ещё увидят гости салона

Помимо лётного показа, программа насыщена и на воде:

  • Детская парусная регата «Кубок Главнокомандующего ВМФ».

  • Гонки на гребных шлюпках «Кубок Главнокомандующего ВМФ» с награждением.

Эти мероприятия традиционно собирают тысячные аудитории и создают праздничную атмосферу.

Безэкипажные катера с искусственным интеллектом

Главная интрига выставки — первые в мире премьеры безэкипажных катеров от «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех).

Ранее «Городовой» рассказывал, что новый щит начал прокладывать тоннель коричневой линии петербургского метро.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью