От 40 км/ч до полного закрытия: какие изменения на «Скандинавии» и улицах Петербурга ждут водителей

Летние каникулы, поездка к финской границе или просто выезд на природу – всё это может обернуться задержками для тех, кто планирует поехать по трассе «Скандинавия» в Ленобласти.
На одном из наиболее важных участков е будут проводить ремонтные работы.
Что и когда?
С 9 июня по 20 июля движение по трассе А-181 «Скандинавия» на отрезке с 47-го по 77-й километр станет более замедленным, не более 40 км/ч, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Этот участок находится в Выборгском районе. Причина – ремонт разделительного барьера. Это такая железобетонная штука посередине дороги, которая не дает машинам вылететь на встречу.
Как это отразится на проезде?
Дорога там широкая – по три полосы в каждую сторону. Но во время ремонта одна из этих полосок будет постоянно перекрываться.
Главное, что необходимо исправить: максимальная скорость на этом участке будет снижена до 40 км/ч. Так что, если вам удастся быстро добраться до нужного места, запаситесь терпением.
А что ещё?
Есть и еще одна новость для тех, кто передвигается по Санкт-Петербургу. Чуть дальше, но уже в следующем году начнутся работы на Большой Подьяческой улице.
С 12 июня 2026 года и до начала 2027 года движение там тоже будет ограничено. Речь идет об участке от проспекта Римского-Корсакова до Садовой улицы.
Так что, если планируете быть в этом районе в указанный период, лучше заранее продумать маршрут.
Что делать?
- Заранее планируйте выезд: лучше выезжать пораньше или в менее загруженное время.
- Запаситесь терпением: пробки – это неприятно, но неизбежно при таких работах.
- Проверьте навигатор: он поможет выбрать объездные пути, если они будут доступны.
Ремонт – дело нужное, ведь от него зависит наша безопасность. Но пока он идет, последствия терпят страдания.