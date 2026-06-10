От 40 км/ч до полного закрытия: какие изменения на «Скандинавии» и улицах Петербурга ждут водителей

Ограничения вводятся в связи с ремонтом на дороге.

Летние каникулы, поездка к финской границе или просто выезд на природу – всё это может обернуться задержками для тех, кто планирует поехать по трассе «Скандинавия» в Ленобласти.

На одном из наиболее важных участков е будут проводить ремонтные работы.

Что и когда?

С 9 июня по 20 июля движение по трассе А-181 «Скандинавия» на отрезке с 47-го по 77-й километр станет более замедленным, не более 40 км/ч, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Этот участок находится в Выборгском районе. Причина – ремонт разделительного барьера. Это такая железобетонная штука посередине дороги, которая не дает машинам вылететь на встречу.

Как это отразится на проезде?

Дорога там широкая – по три полосы в каждую сторону. Но во время ремонта одна из этих полосок будет постоянно перекрываться.

Главное, что необходимо исправить: максимальная скорость на этом участке будет снижена до 40 км/ч. Так что, если вам удастся быстро добраться до нужного места, запаситесь терпением.

А что ещё?

Есть и еще одна новость для тех, кто передвигается по Санкт-Петербургу. Чуть дальше, но уже в следующем году начнутся работы на Большой Подьяческой улице.

С 12 июня 2026 года и до начала 2027 года движение там тоже будет ограничено. Речь идет об участке от проспекта Римского-Корсакова до Садовой улицы.

Так что, если планируете быть в этом районе в указанный период, лучше заранее продумать маршрут.

Что делать?

Заранее планируйте выезд: лучше выезжать пораньше или в менее загруженное время.

Запаситесь терпением: пробки – это неприятно, но неизбежно при таких работах.

Проверьте навигатор: он поможет выбрать объездные пути, если они будут доступны.