Синоптики предупреждают: солнце уходит - наслаждайтесь теплом в ближайшие дни

Какая погода ждет петербуржцев в ближайшие дни

Июль стартует в Северной столице бодро — первый день радует теплом и отсутствием осадков. Но расслабляться не стоит: уже со второго числа город накроют дожди, а столбик термометра пойдёт вниз.

Прогноз на 1 июля: удачный день для прогулок

По данным синоптиков, 1 июля в Петербурге переменная облачность и без осадков. Ветер слабый, северного направления. Утром температура составит +18,3 градуса, днём поднимется до +24… +26 градусов.

Атмосферное давление ночью будет расти, а днём — снижаться. Продолжительность светового дня — 18 часов 42 минуты: восход примерно в 03:41, закат — в 22:23.

Что дальше: дожди и похолодание

Со 2 июля погода резко меняется: утром и днем ожидаются дожди, местами сильные, а температура не поднимется выше +18… +20 градусов.

3 июля возможны кратковременные осадки ночью и ближе к вечеру, воздух прогреется до +19… +21 градуса.

Как спланировать дела с учётом погоды

1 июля используйте по максимуму — это лучший день для долгих прогулок, пикников и любых дел на открытом воздухе;

на 2 и 3 июля заложите запас времени на дорогу: из‑за дождя и зонтов темп передвижения будет медленнее;

держите под рукой зонт или дождевик — внезапный ливень в Петербурге никого не удивит;

выбирайте многослойную одежду: даже в относительно тёплые дни ветер и сырость могут сделать погоду некомфортной.

Начало июля даёт шанс насладиться хорошей погодой, но уже со второго дня придётся считаться с дождями и прохладой. Если грамотно распределить планы, можно и погулять в солнечный день, и не промокнуть в непогоду.

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